DRAMMEN TINGRETT: Sykehuslegen møtte tiltalt i Drammen tingrett på torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Advokat og sykehuslege chattet om overgrep mot barn: «Vår lille hemmelighet»

INNENRIKS 2019-01-06T15:47:32Z

DRAMMEN (VG) Under Operasjon Infinity ble det avdekket at sykehuslegen, som allerede var tiltalt for å ha lastet ned overgrepsmateriale, hadde chattet med en advokat om overgrep mot barn.

Publisert: 06.01.19 16:47 Oppdatert: 06.01.19 16:57

Torsdag denne uken møtte sykehuslegen i Drammen tingrett, tiltalt for å ha chattet med andre om seksuelle fantasier om seksuelle overgrep mot barn og for å ha mottatt 354 bilder og to videoer som viste slike overgrep.

Han ble første gang pågrepet 24. januar 2017. Han ble løslatt dagen etter, før han i fjor høst på ny ble pågrepet etter at Oslo politidistrikts Operasjon Infinity avdekket at han hadde chattet om overgrep mot barn med blant annet en advokat.

I operasjonen, som VG fortalte om lørdag , har 36 menn blitt pågrepet for å ha chattet seksualisert om barn, lastet ned eller delt seksualiserte fremstillinger av barn.

«Ha sex til pedoporno»

I en chat mellom sykehuslegen og advokaten, som ble lagt frem i retten, deler begge bilder av hverandre, før de skriver:

«Du er kjekk! Helt perfekt pedo»

«Fin du er. Deilig pedo du»

Da aktor leste opp chatten i retten, satt den tiltalte sykehuslegen og vred seg.

I chatten forteller begge hva de arbeider med, før advokaten skriver:

«Så fett med ordentlige folk som er drøye innerst inne. Lege og advokat paret som er pedoer. Se det for deg»

«Hehe. Ganske sprøtt, men også jævla digg da. Bare vi to vet selvsagt.» svarer legen.

«Selvsagt. Helt hemmelig. Vår lille hemmelighet»

I samme chat skildrer de grove fantasier om seksuelt misbruk av barn og avtaler å møtes for å se på overgrepsmateriale sammen.

«Dele fantasier. Se porno. Ha sex til pedoporno» skriver legen.

Benektet pedofili

Fire chat-logger var tema i retten. Mannen ble i fjor høst, etter at han var blitt tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale, medlem av en gruppe på den krypterte chatte-appen Telegram . På gruppen diskuterte menn overgrep mot små barn. I chattene ble det også delt bilder og filmer av overgrep.

Sykehuslegen skal etter kort tid ha meldt seg ut av gruppen og slettet Telegram-kontoen.

– Mye av det som er funnet på min data, har jeg ikke villet se på. Mye av det har jeg heller ikke sett. Jeg benekter ikke at materialet ligger der. Jeg skjønner at dette er feil og at det aldri skulle vært der, men det er ikke en legning som jeg har. Hadde det vært det, hadde det vært mer å finne der, hevdet han.

På spørsmål fra aktor Ole Jakob Garder, svarte mannen benektende på at han er pedofil.

Forferdelig og skamfullt

Sykehuslegen ble i høst varetektsfengslet på nytt, men det ble ikke funnet nye bilder og videoer av overgrep hos ham.

I retten retten erkjente han straffskyld, noe han også hadde gjort tidligere avhør. Han fremsto svært nedbrutt og så for det meste ned i bordplaten og holdt hendene til hodet. Han ønsket at retten skulle lukke dørene under hans forklaring, men han fikk ikke medhold.

Han forklarte gråtkvalt at han syntes det han hadde gjort var forferdelig og skamfullt. Det var i vanskelige perioder i livet han hadde drevet med slik chatting, hevdet han.

– Jeg har ikke vært ute etter å se på disse bildene og videoene. Det som drev meg var å tilfredsstille den jeg pratet med. Det ga meg tilfredsstillelse å tilfredsstille en annen, sa sykehuslegen.

Aktor Ole Jakob Garder la ned påstand på fem måneders fengsel, hvor tre måneder skulle gjøres betinget på grunn av den lange saksbehandlingstiden, som medførte et konvensjonsbrudd. Forsvarer var svært uenig i påstanden, og mente at hans klient skulle løslates.

Sykehuslegen hadde allerede sone 56 dager i varetekt. Dommen ventes å falle til uken.