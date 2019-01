TRAKK SEG: Frps Helge Andre Njåstad var tidligere leder av organisasjonsutvalget, et verv med ansvar for å håndtere saker om brudd på Frps etiske regelverk, og som gjerne kalles «skandalepolitisk talsperson» internt. Foto: Frode Hansen

Helge André Njåstad: – Selvfølgelig påvirker negative saker folks tillit

Skandale på skandale har ført til at fem stortingspolitikere har trukket seg fra verv det siste året, etter alt fra deling av sensitiv informasjon, seksuell trakassering, falske regninger og spredning av pornografi til mindreårige.

Da Helge André Njåstad trakk seg fra vervet som leder av Frps organisasjonsutvalg tirsdag, var han den femte stortingspolitikeren i rekken til å trekke seg fra verv.

Tre Frp-ere, en Ap-politiker og en Høyre-politiker har måttet gå etter oppførsel som var uforenelig med vervene de har hatt det siste året.

– Ja, selvfølgelig påvirker negative saker folks tillit til både de det gjelder og partiet, det er det ikke tvil om, svarer Njåstad på spørsmål om rekken av saker vil gå utover tilliten til velgerne.

Njåstad bekreftet tirsdag at han delte sensitiv #metoo-informasjon med en kvinnelig kollega som ikke skulle ha innsyn i sakene, og ønsker ikke å legge til noe mer om hendelsen han trakk seg på bakgrunn av.

Kan påvirke tilliten

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo (UiO) sier skandaler i politikken vanligvis bare påvirker tillit til politikere og partienes oppslutning på kort sikt. Men man vet ikke hvordan det vil slå ut når det er så mange på kort tid:

– Når det ene legger seg oppå det andre, kan det kanskje skje noe. Det man ikke vet, er om det vil danne seg et mønster der folk får en oppfatning om at her er det noe med disse folkene, sier han.

Det var Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske, som først trakk seg i fjor, før Ap konkluderte med at han hadde brutt partiets etiske retningslinjer. Så gikk tidligere Unge Høyre-nestled er Kristian Tonning Riise av, etter varslingssaker mot ham.

Ikke lenge etter trakk Ulf Leirstein seg fra alle Frp-verv etter at det ble kjent at han hadde sendt pornografiske bilder til unge FpU-medlemmer. Frps Mazyar Keshvari trakk seg som leder for Oslo Frp, og måtte forlate kontroll- og konstitusjonskomiteen, da han i i fjor høst ble politianmeldt for mulig misbruk av reiseregninger på Stortinget.

Stortingspresident Tone Trøen vil ikke gå inn i enkeltsakene, men sier til VG at de folkevalgte er valgt på tillit og må skjøtte den på en god måte.

– I Norge bor vi heldigvis i et land med høy tillit mellom folk, og høy tillit til de demokratiske institusjonene. Det er det viktig at vi verner om. Jeg vet heller ikke hvordan dette vil slå ut, men jeg har jo forståelse for at det kan være med på å påvirke folks tillit.

Kan ikke trekke seg fra Stortinget

Alle de fem representantene har trukket seg fra sine tillitsverv i partiene – men man kan ikke trekke seg fra Stortinget av den grunn. Det finnes få gyldige grunner til å miste en stortingsplass, utover alvorlig sykdom. Selv ikke et lovbrudd kan få en person avsatt.

– Har man tatt imot verv som stortingsrepresentant, så er det en plikt å fylle det vervet. Man kan ikke fratas det av partiet, og man kan ikke bare frasi seg det, sier Bernt Aardal.

Grunnene til det, er blant annet at et parti ikke skal kunne ekskludere en innvalgt representant, eller presse noen til å slutte, og det er en plikt for en som har tatt på seg et slikt verv å gjennomføre det i Norge, forklarer han.

– Tror du det er noe folk kan reagere på?

– Det tror jeg, det kan være at man er vant til at når folk mister tillit ellers i samfunnet så forsvinner de sakte ut.

Fjerner fokus fra politikk

Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, sier slike skandalesaker tar oppmerksomheten bort fra det folk vanligvis vil snakke om: nemlig politikken, og ikke personalsaker.

Når det kommer til Njåstads sak, tror han ikke alle velgere nødvendigvis vil se den i sammenheng med de andre sakene i partiet.

– Det er absolutt ikke gunstige saker for Frp, og det er selvsagt uheldig at det fremstår som at de ikke håndterer sånne saker på en god nok måte. Men i den grad en sak kan knyttes til handlinger til enkelte tillitsvalgte så er det ikke så alvorlig for hele partiet, sier han.

Han tror andre velgergrupper er mindre tilgivende overfor sine partier når det kommer til Metoo-saker.

– Slike saker har vært mer skadelige for eksempel for Arbeiderpartiet, som har hatt en stor sak. De er også et parti som er særlig opptatt av å fronte likestilling og kvinners rettigheter – det er viktig for Aps velgere, og derfor rammer slike saker deres velgere i større grad enn Frps velgere.

VG har vært i kontakt med Kristian Tonning Riise og Ulf Leirstein, som ikke ønsker å kommentere saken. Høyre-leder og statsminister Erna Solberg, og Ap-eder Jonas Gahr Støre, har ikke mulighet til å kommentere. VG har ikke lyktes med å få svar fra Trond Giske og Mazyar Keshvari.

VG har vært i kontakt med Siv Jensen (Frp), som ikke ønsker å kommentere saken.