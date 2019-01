I RETTEN: Politiadvokat Kari Hangeland Buvik og statsadvokat Guro Hansson Bull. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tidligere fotballdommer til fornærmet: «Legger ut videoene dine på nettet»

INNENRIKS 2019-01-31T11:43:49Z

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) I løpet av to år sendte den fornærmede mannen hundrevis av filmer til «Sandra» – uvitende om hvem som egentlig skjulte seg bak.

Publisert: 31.01.19 12:43

Fra vitneboksen dannet han et bilde av tiltaltes gjennomgående modus: Ved å utgi seg for å være «Sandra», lokket og truet han unge gutter til å sende seksualiserte videoer og bilder av seg selv.

Den tidligere fotballdommeren er tiltalt for overgrep mot 268 unge gutter i det som beskrives som Norges største overgrepssak.

Tiltalte i retten : «Jeg mener mine handlinger må møtes med avsky fra samfunnet

Fornærmede var 16 år da han våren 2014 ble kontaktet av den ett år yngre jenta «Sandra». De snakket sammen på meldingstjenesten «Kik», før samtalen senere ble flyttet over til «Line».

– Hun var veldig overbevisende og lett å prate med. Jeg husker ikke hva vi pratet om, men det var vel dagligdagse ting, sier mannen, som nå er i starten av 20-årene.

Uvitende om at det var en eldre gutt som skjulte seg bak profilen, fikk fornærmede tilsendt undertøysbilder og nakenbilder av det som tilsynelatende var en jevnaldrende jente.

– Da ville hun også ha bilder og filmer tilbake, og jeg fikk klare instruksjoner om hvordan det skulle gjøres og hva hun ville ha.

Dommervenn sendte SMS til tiltalte : «Hva er greia med de unge gutta du legger til som venn på Facebook?»

Da fornærmede ba om filmer i retur, fikk han unnskyldninger: Det passet ikke, kameraet var dårlig. Etter hvert ble fornærmede mistenksom og lei, forteller han.

Etter ett år med sporadisk kontakt får han plutselig en melding fra «Sandra» i april 2015:

«Legger ut videoene dine på nettet».

«Du kan eventuelt sende en del videoer til, så skal jeg ikke».

Den fornærmede mannen svarer at han har fått seg kjæreste. Han prøver å slippe unna, men «Sandra» gir seg ikke:

«Hva velger du? Sende et visst antall videoer eller så legger jeg ut».

«To videoer hver dag frem til…?»

Les også: Slik ble tiltalte avslørt

I frykt for at videoene skulle bli spredd, fortalte fornærmede at han ikke så noen annen løsning enn å sende flere seksualiserte filmer av seg selv. Men «Sandra» ble ikke fornøyd.

– Jeg tenkte at jeg måtte fortsette, hvis ikke kom det til å ødelegge mitt sosiale liv og bli et helvete, sier fornærmede.

– Hva skjedde så? spør aktor.

– Jeg prøvde stadig vekk å få en dato der jeg skulle være ferdig, men da vi nærmet oss fikk jeg nye klager på at det ikke var nok og datoen ble hele tiden flyttet. Det var utmattende.

I løpet av de to årene tiltalte og fornærmede hadde kontakt, ble det sendt 295 filmer – hele 267 av disse ble sendt etter den første trusselen, viser politiets beslag.

I retten leste statsadvokat Guro Hansson Bull opp chattelogger som viser hvordan tiltalte den neste tiden ber om flere filmer – og tilsynelatende blir irritert når fornærmede ikke svarer:

«Jeg kan like gjerne legge ut alt, faen til oppførsel».

«Du bør sende jævlig mye i morgen, vi hadde en avtale».

«Du svarer ikke? Da regner jeg med at jeg kan bryte avtalen og legge ut»

To år etter at fornærmede ble kontaktet av «Sandra» stoppet han kontakten og slettet meldingstjenestene våren 2016.

– Jeg hadde gått så lei, var så sliten og klarte rett og slett ikke lenger. Jeg tenkte det fikk briste eller bære.

Etter det ble det stille. Etter at tiltalte ble pågrepet for andre gang i oktober 2016, fikk fornærmede en telefon fra politiet: De fortalte ham at “Sandra» ikke var en et år yngre jente, men en eldre gutt.

– Jeg hadde jo en mistanke, men det var et sjokk å få det bekreftet.

Den tidligere fotballdommeren er tiltalt for å ha voldtatt fornærmede over internett, i tillegg til grov tvang. Han har erkjent forholdene i tiltalen, men erkjenner delvis skyld for voldtekt.