RAKKESTAD: Denne bilen var involvert i en ulykke mandag morgen. Foto: Freddie Larsen

Vegtrafikksentralen: Uhell over hele Østlandet

INNENRIKS 2019-01-28T08:13:25Z

Snø og glatt føre har ført til en rekke trafikkuhell mandag morgen. Særlig på Østlandet. Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å ta seg god tid.

Publisert: 28.01.19 09:13 Oppdatert: 28.01.19 09:30

– I utgangspunktet går trafikken mye saktere enn normalt. Det har vært en del trafikkuhell over hele østlandet. Hvorvidt de skyldes glatt veg eller førers vurdering av føret kan ikke jeg si noe om, forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen for Østlandet Hans Are Dahl til VG mandag morgen.

Har du video fra snøkaos? Send her!

På Twitter har politiet blant annet meldt om en buss i grøfta ved Asker, en front-mot-front mellom Moss og Rygge og et uhell ved Tangerudkrysset i retning Gardermoen.

Også på Sørlandet er det meldt om ulykker. Blant annet har en bil kjørt av veien i Vågsbygd og en annen på fylkesvei 42 ved Sirdal.

Fra Vegtrafikksentralen på Sørlandet, som dekker området fra Buskerud og sørover, meldes det om at ingen av trafikkuhellene de har hatt så langt skal være alvorlige.

– Vi har hatt flest hendelser i Vestfold. Vi ser på kamerane at det ligger litt snø langs veien på E18 og at trafikken går tregere enn normalt. Det skal likevel ikke være vanskelige kjøreforhold. Må bare avpasse farten etter forholdene, sier trafikkoperatør Tone Kleiv.

Alt av mannskaper ute

Både hun og Dahl oppfordrer folk til å ta seg god tid og avpasse farten etter forholdene, samt ha god avstand til bilen foran.

Særlig på Østlandet er føret veldig varierende.

– På de store veien er det bart i spor, eller bart. Nordover på E6 er det rett og slett snødekke. Det er det også på mange av de mindre veiene. En god regel å forholde seg til er at er det glatt på gårdsplassen kan det være glatt på veiene også, sier Dahl.

Alt av mannskaper er ute både i øst og i sør, men særlig på de mindre veiene, der det er færre biler, tar det noe tid før det får effekt og isen blir brutt.

Ettersom trafikkmengden er som normalt går det noe tregere på veiene denne mandagen.

Alle fjellovergangene i Sør-Norge er mandag morgen åpne. Det snør flere steder og kan være noe glatt på enkelte strekninger, men skal stort sett være greie kjøreforhold.

Fra Vestlandet melder Statens vegvesen om gode kjøreforhold, mens i Nord-Norge er flere veien stengt på grunn av rasfare .

Mer snø i vente

På Sørlandet er det verste været over for denne gangen, men pausen blir ikke så lang ifølge Meteorologisk institutt.

– Det ser ut som det kan komme noe snø i løpet av tirsdagen eller onsdagen. Det kan bli noen centimeter til, men mindre enn nå, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed til VG.

– Det kan bli en del snø torsdag og fredag i Agder og Telemark, legger han til.

– Hvor mye er det snakk om?

– Det er litt vanskelig å si. Ikke like mye som det har vært i det siste, men det kan bli en del, sier Ovhed.

Også Vestlandet kan vente seg snø i dagene som kommer.

– Det kan bli noen desimeter noen steder. Men det blir ingen situasjon med massive mengder snø, sier Ovhed.

– Hva med Østlandet?

– Der ser det ut som det blir stort sett oppholdsvær og ganske lite skyer. Det kan kanskje bli spredt snø onsdag, sier Ovhed som varsler at det kan bli kaldere fra og med tirsdag, ned mot minst 10.

I Nord-Norge fortsetter den kalde værtypen.

– Det er veldig kaldt i hele Norge. Det er såpass uvanlig at det i morgentimene var kuldegrader i hele landet bortsett fra Stad, der var det null. I Karasjok var det ned mot minus 40. Men der kommer det skydekke og lett snø og da vil temperaturen stige ganske kraftig, sier Ovhed.