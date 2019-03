GLASS-SKÅR: Et av vinduene ble innsunket som følge av isen som traff toget. Foto: VG-TIPSER

Is fra tunneltak knuste vinduer på tog på Bergensbanen

Et tog i retning Bergen måtte stoppe på Hallingskeid etter at flere ruter ble truffet av løs is.

Publisert: 17.03.19 15:17 Oppdatert: 17.03.19 15:37







Toget ble truffet av is fra taket av Hallingskeidtunnelen, ifølge NSBs pressetalsperson. Flere ytre ruter har blitt knust, og ett av vinduene ble dytt inn mot kupeen.

– Minst fem ytre ruter ble knust, i tillegg til ett vindu som helt eller delvis ble dyttet inn mot kupeen, sier pressetalsperson i NSB, Nina Hauge Schage, til VG.

les også Havarikommisjonen: Låsefeil og vind førte trolig til togulykke

Vinduet skal ikke ha løsnet, men ha sunket innover. Ifølge Schage ble ingen av de 473 passasjerene om bord i toget skadet i hendelsen.

– Toget kjørte inn på plattformen på Hallingskeid, der passasjerene blir ivaretatt.

Like etter 15.00 opplyser Schage at toget har kjørt videre fra Hallingskeid.

– Vi har tatt ut passasjerene fra vognen som hadde et innsunket vindu, og har reparert luftlekkasjen, sier Schage.

KNUST: Isen lagde store skader på flere vinduer. Foto: VG-TIPSER

Våknet av høye smell

En av passasjerene på toget, Henriette Gauteplass Ryg, forteller til VG at hun ikke helt skjønner nøyaktig hva som skjedde.

– Jeg satt med ørepropper og hørte på podcast og lå egentlig og sov, da jeg våknet av flere høye smell mot vinduet, sier hun.

les også NSB-sjefen etter Vy-kritikken: – Folk vil like navnet når de blir vant til det

– Vi så ikke så mye ettersom det var mørkt der inne. Det var først da vi kom ut av tunnelen at vi så at mange vinduer var sprukket. Det er minst ett vindu som er helt knust, forteller hun.

Videre sier hun at folk fremdeles sitter ved noen av de sprukne vinduene, inkludert henne selv.

– Men jeg vet ikke om det er en indre rute mellom meg og det sprukne vinduet, jeg tør ikke å ta på det. Vi har bare dratt ned rullegardinene. Folk fikk ikke panikk, vi lurte mer på hva som skjedde, sier hun.