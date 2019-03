FLYDDE MED MAX-FLY: Nico Bonini tok imot kjæresten Lisa Scaltritt og deres datter Niki på Gardermoen etter at de kom fra Milano tirsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Forbrukerrådet om fly som er satt på bakken: Dette har passasjerene krav på

GARDERMOEN (VG) Norwegian har så langt ikke sagt noe om hvor mange flyvninger eller passasjerer som blir rammet av at de har besluttet å sette alle sine 737 MAX 8-fly på bakken.

Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter i kjølevannet av flyulykken i Etiopia i helgen og en ulykke i Indonesia i fjor med samme type flymaskin, har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre.

I en pressemelding skriver selskapet at de er i tett dialog med både luftfartsmyndighetene og flyprodusent Boeing.

– Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi vil benytte anledningen til å beklage overfor kunder som blir påvirket av midlertidige kanselleringer og forsinkelser, men sikkerheten til våre kunder og kollegaer kan det ikke inngås kompromiss med, sier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i en pressemelding.

SISTE: Tidlig tirsdag kveld melder Luftfartstilsynet at også Norge stenger luftrommet for flytypen Boeing 737 Max 8.

Omdisponerer flåten

Norwegian har for tiden altså 18 Max-fly i flåten, men har også 114 fly av typen 737-800. Disse flyr som normalt. Piloter kan fly de to flyene med samme lisens, og de har nesten samme setekapasitet.

Dermed har Norwegian mulighet til å sjonglere flåten sin for å redusere konsekvensene Max-suspensjonen får for driften og kundene.

– Norwegian vil gjøre sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt og jobber nå med å omdisponere flyflåten for å begrense konsekvensene, skriver Norwegian i pressemeldingen.

I en ny pressemelding skriver selskap at de i tillegg til å omdisponere flyflåten vil slå sammen flygninger og booke om passasjerer til andre flygninger. Alle berørte passasjerer vil bli informert via SMS.

Det er likevel uklart hvor mange passasjerer som er rammet, hvor mange og hvilke ruter som er rammet, om selskapet klarer å finne løsninger for de rammede passasjerene og når Norwegian tror de kan ha alle rutene sine tilbake i normal trafikk.

VG har stilt selskapets kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen disse spørsmålene, men han opplyser at de foreløpig ikke har noe mer melde enn hva de har sendt ut i pressemeldinger så langt.

E24: Fly snudde i luften

Dersom du lurer på hvilke flytype din flyreise er med kan man normalt finne ut av dette ved å sjekke seteplanen. Denne kan du få opp ved å gå inn i Norwegians app, gå inn på din bestilling og velge «reserver sete». Norwegians «gamle» 737-maskiner har 31 seterader, mens den nye 737 MAX 8 har 32 seterader.

Tre alternativer for passasjerene

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller til VG at passasjerer som blir rammet av at Norwegian, eller andre selskaper, kansellerer eller innstiller flyvninger fordi de har satt sine Max-fly på bakken har krav på at en av følgende tre alternativer:

Tilbakebetaling av kostnaden for billetten. Dersom det er en reise sammensatt av flere flyvninger har man krav på å få hele reise tilbakebetalt.

At flyselskapet omruter passasjeren, enten ved at man flyr en annen rute for å nå samme destinasjon, eller at flyselskapet sender deg til samme sted med et annet selskap. Ved dette alternativet vil kunden også ha krav på å få dekket utgifter til mat og drikke, samt overnatting dersom dette blir nødvendig fordi reisen har blitt forsinket.

Kunden kan gjennomføre reisen på et annet tidspunkt, for eksempel en måned frem i tid.

- Hvilke alternativ man velger skal avtales mellom flyselskapet og kunden, forklarer Iversen.

JURIDISK SENIORRÅDGIVER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

I noen tilfeller der flyselskaper må innstille flyvninger til eller fra land innenfor EU og EØS har passasjerene også krav på en økonomisk kompensasjon mellom 250 og 600 Euro, avhengig av reisens lengde.

– Men retten til denne erstatningen faller bort dersom det er en ekstraordinær grunn til kanselleringen. Det er foreløpig uklart om det er det i dette tilfellet, sier Iversen.

Må selv klage

Selv ved ekstraordinære omstendigheter, er det en vurdering om konsekvensene av en ekstraordinære omstendighet kunne vært unngått med rimelige tiltak. Der det er tilfelle, vil kunden likevel ha krav på erstatning.

- Dette er det også for tidlig til å si noe om, men vi forventer at Norwegian gjør en innsats for å sikre at konsekvensene av eventuelle kanselleringer blir minst mulig, sier Iversen.

FLYET SNUDDE: Et Norwegian-fly fra Stockholm til Tel Aviv har snudd i luften, ifølge Flightradar24. Foto: Flightradar24

Passasjere som måtte mener at de har krav på denne kompensasjonen, må i så fall klage til Norwegian. Hvis ikke aksepterer Norwegians svar, kan disse sakene klages inn for Flyklagenemda. Nemnda vil deretter gjøre en vurdering på om denne kompensasjonsretten gjelder i dette tilfellet.

– Utgangspunktet er at forbrukeren skal gå i null, med tanke på hotell, mat og lignende. Den andre kompensasjonen kommer eventuelt på toppen av dette, sier Iversen.

Ingen refusjon for kansellering for frykt

Han sier videre at passasjerer som er redde for å fly 787 MAX 8-fly nå, og som har billetter til flyreiser med selskaper som fremdeles ikke har satt denne flytypen på bakken, trolig ikke gir grunnlag for å få tilbakebetalt pengene dersom du selv kansellerer reisen.

– Det at du blir skeptisk til flytypen på grunn av ulykken gir neppe grunnlag for refusjon. Selv om vi har forståelse for at noen reisende føler på dette, må du eventuelt avbestille billetten på vanlig vis. Du kan da få refundert skatter og avgifter fra flyselskapet, sier Iversen.

PÅ GARDERMOEN: Jon Berge i If. Foto: HELGE MIKALSEN

Informasjonssjef i forsikringsselskapet If, Jon Berge, som selv var tilstede på Oslo Lufthavn tirsdag ettermiddag, bekrefter at heller ikke forsikringsselskapet gir penger tilbake til de som kansellerer selv.

– Vi har blitt kontaktet av flere som ønsker å kansellere flyet på grunn av frykt. Men det har vi ikke noen dekning for, sier han til VG.

Berge forteller at de allerede har mottatt flere henvendelser fra kunder i forbindelse med at flyene er satt på bakken. Forsikringsselskapet bidrar med overnatting dersom fly blir kansellert.

– Jeg forventer en eskalering av henvendelser utover kvelden, sier han.

Var med MAX-fly fra Milano

En gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort viser at til sammen fem Norwegian-flyvninger knyttet til Oslo er berørt tirsdag. Blant disse var et fly fra Milano som landet på Gardermoen klokken 16.26.

Lisa Scaltritt og datteren Niki (3) var blant passasjerene som ankom Oslo lufthavn med denne flyvningen, etter at det ble kjent at flytypen blir satt på bakken.

– Jeg var mer redd for henne, enn meg selv, sier hun til VG.

Hun fikk vite om saken først i møte med pressen, og sier at det ikke ble gitt noen informasjon om bord.

PÅ BAKKEN: Norwegian har satt alle sine 18 Boeing 737 MAX 8-fly på bakken inntil videre. Totalt har selskapet bestilt 110 slike fly. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Leonardo Omodeo Zorini er på jobbreise fra Milano. Han forteller til VG at han ble veldig overrasket over at de ikke fikk noen informasjon før de kom av flyet.

– Det er bra de tar sikkerheten på alvor. Nå må vi bare vente på analysen for å få vite hva som forårsaket ulykken, sier han.

VG har vært i kontakt med piloten på flyvningen, som henviser til Norwegian sentralt.

Alle Norwegians 737 MAX 8-fly som er i luften vil enten fortsette til sin destinasjon, eller returnere til hjemmebasen, melder selskapet selv.

Også TUI setter fly på bakken

Også TUI-gruppen har valgt å sette alle sine MAX-fly på bakken inntil videre. Det er totalt snakk om 15 flymaskiner.

– Fra Norge er det et fåtall flyvninger som blir rammet, men det er per nå uklart nøyaktig hvor mange det kommer til å gjelde. Vi jobber nå med å finne andre løsninger. De av våre kunder som er berørt vil få informasjon i morgen, sier kommunikasjonssjef for TUI-Norge Nora Aspengren.