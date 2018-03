Carl I. Hagen: – Tror ikke KrF vil felle regjeringen

Carl I. Hagen tror KrF vil stemme for mistillit, men i neste omgang redde regjeringen.

Frps stortingsgruppe - med stortingsrepresentantene, partileder Siv Jensen og Frp-statsrådene - møttes til et hastemøte mandag ettermiddag. Møtet fant sted i et rom rett over der KrF har samlet sitt landsstyre, og skal avgjøre regjeringens fremtid.

Bakgrunnen for Frps møte var mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug . Møtet varte i knappe 15 minutter, mens KrF like før klokken 16 fortsatt holdt på med sitt ekstraordinære landsstyremøte som startet klokken 12.

Frp-nestleder Per Sandberg ville ikke kommentere partiets krisemøte på vei ut.

– KrF vil stille mistillit, men ikke felle regjeringen

Carl I. Hagen var tilstede på Frps gruppemøte mandag ettermiddag. Han sier de ga full støtte til justisminister Sylvi Listhaug .

– Ja, vi har full tillit til henne, men jeg tror KrF vil støtte et mistillitsvedtak mot justisminister Sylvi Listhaug. Det ligger i kortene, sier Hagen.

Han skisserer det videre hendelsesforløpet:

– Hareide vil gå på talerstolen i Stortinget tirsdag og si at de ikke har tillit til Listhaug. Når så statsminister Erna Solberg stiller kabinettspørsmål, så vil Hareide si at de ikke har til hensikt å felle regjeringen.

Jensen: – Av hensyn til landet må vi komme videre

– Vi skal ha en gjennomgang av hele situasjonen, sier Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi til pressen før møtet.

På vei inn til lo han bare da han ble stilt spørsmål om Frp var villige til å ofre hele regjeringen dersom Listhaug blir kastet.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier at de vil vente og se hva KrF kommer frem til.

– Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol, som jeg håper de har merket seg. Nå tenker jeg at av hensyn til landet så må vi komme videre. Også er det selvfølgelig opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og det vil hun gjøre i Stortinget i morgen.









Ønsker ikke å spekulere

Om mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug får flertall tirsdag, vil Erna Solberg sannsynligvis stille kabinettspørsmål. Det betyr at statsministeren ber Stortinget om tillit på vegne av hele regjeringen. Får hun da flertallet mot seg, må regjeringen gå av - og vi har en regjeringskrise.

Sist gang en regjering gikk av etter et kabinettspørsmål, var i 2000 da Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering gikk av.

Frps stortingsrepresentanter ønsker ikke å spekulere i om regjeringskrise er å foretrekke fremfor at Listhaug går av som justisminister.

Frp-leder Siv Jensen sier knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det justisminister Sylvi Listhaug gjorde torsdag.

– Jeg har full tillit til Sylvi Listhaug og jobben hun gjør. Alle andre spørsmål som nå kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget er det statsministeren som skal svare på. Det har hun sagt at hun vil gjøre til Stortinget, skrev Jensen til VG søndag.

KrF avgjør om mistillitsforslaget får flertall

Tidligere i dag samlet KrF-toppene seg til det ekstraordinære landsstyremøtet hvor de skal vurdere mistillitsforslaget mot justisminister Listhaug (Frp).

I sin åpningstale uttalte leder Knut Arild Hareide seg kritisk om måten Listhaug håndterte saken i Stortinget sist uke, da justisministeren gang på gang måtte opp på talerstolen for å beklage .

– Problemet er at justisministeren, som har skapt denne krisen etter å ha vært unnvikende i seks dager, måtte ha fire forsøk på å komme med en skikkelig unnskyldning i Stortinget, selv om den var varslet av statsministeren på forhånd. Det vitner om at problemet med Listhaug som justisminister, stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken, sier Hareide.

KrFs møte er foreløpig ikke ferdig, og det er fortsatt ikke kjent om partiet velger å stille seg bak mistillitsforslaget eller ikke. Dersom de velger å gjøre det, vil mistillitsforslaget få flertall.