Utøya-overlevende inviterer Listhaug med på Kino: Hun takker ja

Publisert: 14.03.18 18:43 Oppdatert: 14.03.18 19:24

Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) får med seg justisministeren på Utøya-filmen. Etterpå vil hun at de skal reflektere sammen.

Det har stormet rundt landets nye justisminister Sylvi Listhaug, etter at hun la ut et bilde på Facebook av væpnede menn og ordene. «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam i Oslo for Arbeiderpartiet overlevde terroren den 22. juli ved å svømme fra Utøya. Hun mener det nå er viktig å stoppe opp og tenke seg om, og inviterer justisministeren med seg på kino for å se den nye Utøya-filmen.

Hun synes ikke det endrer seg av at Erna Solberg ber om unnskyldning på vegne av regjeringen og Sylvi Listhaug.

– Jeg vil ikke redusere denne saken til unnskyld eller ingen unnskyld, selv om det bare skulle mangle at Erna Beklager. Vi må komme klokere ut av dette sammen.

Sylvi Listhaug bekrefter onsdag kveld til VG at hun takker ja til invitasjonen.

– Jeg husker henne som en veldig flink og trivelig politiker fra min tid i Oslo-politikken som jeg har stor respekt for, så jeg blir gjerne med henne på kino.

– Må se hvordan folk oppfatter det

– Jeg skjønner godt at folk reagerer på innlegget hennes. Jeg kunne også ha vært en av dem som bare sa at hun skal gå av, at Erna Solberg ikke gjør jobben sin, og at Listhaug nører opp under hat. Men jeg har lyst til å prøve en litt annen fremgangsmåte, sier Gunaratnam til VG når hun inviterer til film.

Det sto ikke noe om 22. juli i innlegget til Listhaug, men innlegget har skapt massive reaksjoner i AUF, og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det nører opp under et hat mot Ap som terroren den 22. juli sprang ut fra. Flere politikere fra høyre- og venstresiden reagerer på ordbruken, og har bedt Listhaug slette og beklage seg.

Listhaug svarte tirsdag kveld på kritikken mot utspillet, og sa det aldri var hennes hensikt å såre noen, men kritiseres fortsatt for å ikke ha gitt en uforbeholden beklagelse.

– Hun skrev at det ikke var meningen å nøre opp under hat mot Ap. Jeg skal ta henne på ordet, men det hun skrev førte til at flere reagerte. Hun må se forskjellen på hva hun mente med innlegget, og hvordan folk oppfatter det der ute, sier Gunaratnam.

Listhaugs tidligere kollega i Oslo bystyre sier hun at hun ville strekke ut en hånd til Listhaug, og reflektere sammen med henne etter filmen om hva et slikt Facebook-innlegg kan bidra til. Hun tror det kan gjøre at justisministeren i større grad vil forstå hvorfor folk reagerer på innlegget hennes.

– Hun er øverste ansvarlige for politi og beredskap. Vi kan godt snakke om hvordan vi kan forbedre det, men vår viktigste beredskap er vår demokratiske beredskap. Vi må alle spørre oss selv hvordan våre handlinger skaper av holdninger der ute

Glad for responsen

– 22. juli er historien om en utrolig forferdelig dag i alle våre liv, sier Gunaratnam, som synes det er veldig trist at flere AUF-medlemmer har mottatt hat-meldinger mens debatten om Listhaugs Facebook-innlegg har rast.

Hun husker samarbeidet med Listhaug fra da hun satt i byrådet i Oslo som godt, og mener hadde vært en fin gest av henne å ha en åpen samtale med Norge om hva hun føler om filmen.

– Vi var politisk uenige, men som person var opplevde jeg henne som en av dem som klappet meg på skulderen hver gang jeg tok ordet, sier hun.

Hun er fornøyd med at Listhaug har takket ja til invitasjonen, og ber henne si ifra når hun er ledig.