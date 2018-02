TUNGT: Moren til Martine, Trine Lise Lie, forklarte seg i retten tirsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Martine døde i 2006: - Et mareritt vi aldri kommer ut av

Publisert: 20.02.18 18:09 Oppdatert: 20.02.18 19:17

RINGERIKE TINGRETT (VG) I 12 år har Trine Lise Lie kjempet for at datteren Martine (13 mnd.) skal få rettferdighet. Hun beskriver årene etter datterens død som et mareritt.

– Vi har i alle år hatt et ønske om at denne saken skal til retten. Det var noe som skjedde med Martine den dagen, og vi vil ha rettferdighet. Det er et mareritt vi aldri kommer ut av.

Mor Trine Lise Lie er preget når hun forklarer seg om de dramatiske detaljene rundt den fatale septemberdagen i 2006, da hennes 13 måneder gamle datter ble fløyet til Rikshospitalet med omfattende hodeskader. Hun døde fire dager senere.

Moren har kjempet en lang kamp for å få svar på hva som skjedde med datteren hennes i 2006.

Det er først 12 år senere at Martines dagmamma sitter på tiltalebenken fordi politiet mener at det er hun som har påført den lille jenta de dødelige skadene. Dagmammaen har tidligere vært siktet i saken, men saken ble i 2009 henlagt på grunn av manglende bevis.

– Det er jævlig vondt å sitte her. Men likevel er det viktig, vi skulle ha vært her for 12 år siden. Det handler om rettsikkerheten til barn, til Martine, sier hun til VG da rettsdagen er over.

– Noe skjedde med Martine

Gjennom alle årene som har gått, har Trine Lise Lie i alle år hatt et ønske om at saken ville komme opp i retten. Da saken ble henlagt i 2009, tok det seks år før et nytt håp ble tent.

Da så Trine Lise et nyhetsinnslag om at det skulle bli opprettet en såkalt cold case-gruppe i Kripos, som skulle jobbe med alvorlige, uoppklarte straffesaker. Hun tok da kontakt med Stine Sofie-stiftelsen, som hjalp henne med å få saken gjenopptatt.

– Det var noe som skjedde med Martine den dagen. Og det kan bare den som var der sammen med henne, vite hva er, sa hun under sin forklaring i Ringerike tingrett tirsdag.

Moren beskriver Martine som en bestemt jente, som var glad i kos og nærhet. Hun likte å leke, var blid og fornøyd, og gjorde ablegøyer som barn flest.

Fikk ikke kontakt med henne

Hun forteller at datteren var i god form morgenen mandag 4. september. Hun sov lenge, spiste fullkornsgrøt til frokost, pusset tenner og lekte med skoene i gangen.

– Alt var normalt, sier hun.

Det går kun drøye to timer fra Martine er levert før den tiltalte dagmammaen kontakter Trine Lise Lie og forteller at jenta nå har blitt så dårlig at hun må komme.

Moren fortalte om de dramatiske minuttene fra hun ankommer dagmammaen hus, hvor hun ser datteren ligge nærmest urørlig i armene hennes.

– Jeg prøvde å få kontakt med henne, få liv i henne. Få øyekontakt. «Nå må du våkne, Martine, mamma er her, mamma er her», sa jeg til henne. Men det var ikke noe der, jeg skjønte med en gang at noe var riv ruskende galt, forklarer moren, mens hun forsøker å holde tårene tilbake.

– Hva har du gjort? Hva har skjedd, ropte jeg til henne, forklarte moren.

Til det skal den tiltalte ha svart «vet ikke».

– Vi tenkte ikke tanken på at det var hun som kunne ha gjort det, jeg ville ikke tro at det var hun som hadde gjort det, sier Trine Lise Lie fra vitneboksen.

Tidspunktet essensielt

Tidspunktet for når Martine ble påført de dødelige skadene er et av de mest sentrale spørsmålene som skal besvares gjennom den fire uker lange rettssaken.

Hele åtte sakkyndige skal gi sine vurderinger av skadene som forårsaket Martines død, flere av dem er Norges fremste rettsmedisinere, deriblant Arne Stray Pedersen og Torleiv Rognum.

De sakkyndige har fulgt nøye med under forklaringen fra den tiltalte dagmammaen og under morens forklaring. De har også stilt tiltalte spørsmål som blant annet har dreid seg om hvordan hun oppfattet jentas fysiske form før hun ble dårlig.

Statsadvokat Marit Formo har tidligere sagt at det er med bakgrunn i den medisinske utviklingen at påtalemyndigheten mener det nå kan fastslås at skadene har oppstått i løpet av de drøye to timene Martine var hos dagmammaen.

– Den tvil som tidligere forelå i saken tidligere, og som dannet grunnlaget for at den ble henlagt i 2009, mener vi ikke lenger foreligger. Det henger blant annet sammen med ny medisinsk forskning, men også andre bevis som har fremkommet i saken, sier Formo til VG.

Den tiltalte kvinnens forsvarer, Thomas Randby, ønsker ikke å foregripe hva de sakkyndige vil konkludere med før de har gitt sine forklaringer, men sier at de vil ha et bredere tidsmessig fokus.

– Vi vil forsøke å kartlegge om Martine kan ha hatt skader allerede før hun ble avlevert. Vi ønsker derfor et bredere tidsmessig fokus, sier Randby til VG.