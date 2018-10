BORTE: Katten til kjæresteparet Karolina Jukubiak og Michael Kosma, Czarna (2) var borte i en over en uke etter den forsvant under flyreise til Warszawa. Foto: Michael Kosmas private bilder

Katten Czarna (2) sporløst forsvunnet etter flytur – endte godt

2018-10-28

Michael sjekket inn to katter på Gardermoen, men fikk bare en utlevert i Warszawa. Etter ni dagers iherdig leting fant de kjæledyret.

Publisert: 28.10.18

– Hun er den lille jenta mi. Jeg elsker henne, sa en gråtkvalt Karolina Jukubiak over telefon til VG fredag.

Det var for litt over en uke siden at kjæresten Michael Kosma oppdaget det utenkelige da han 19. oktober skulle plukke opp bagasjen fra sin flytur fra Gardermoen til Warsaw Chopin Airport.

Med seg hadde han hatt kattene deres Kitek (3) og Czarna (2) i hvert sitt bur.

Da flyet landet og bagasjen skulle plukkes opp, var imidlertid døren på ett av katteburene ødelagt, og buret tomt.

– Jeg ble sjokkert, sier Michael som gikk rett til «Baggage Service».

Siden da har de ifølge Michael blitt gitt mye motstridende informasjon, og mange timer har gått til leting og dialog med flyplassene og flyselskapet, mens katten forble savnet. Da de kontaktet kundeservicen ved den polske flyplassen, ble de møtt med det han han mener var uvitenhet og frekkhet.

Łukasz Majos i WELCOME Airport Services skriver i en e-post at det ødelagte buret ble oppdaget rundt klokken 22 da lastepersonell skulle frakte bagasjen fra flyet til bagasjebåndet.

– Vi beordret et søk umiddelbart, uten suksess, og fortsatte søket den påfølgende uken.



1 av 2 FØR AVREISE: Slik så katteburene ut før de ble sendt fra Gardermoen til Warszawa med Norwegian. Da var det fortsatt katter i begge burene. Michael Kosmas private bilder

Dagen etter forsvinningen skal angivelig alle som arbeider rundt flyplassen ha blitt informert om katten, og det ble opprettet et samarbeid mellom de ansatte for å finne den.

– Vi satt ut feller, boller med mat og vann, hang opp plakater og informerte personale om å sjekke motorer før tenning, fortsetter han.

De skal også ha vært i kontakt med nærliggende dyreinternater og fulgt med på internett etter kattefunn.

Angående frekkhet og uvitenhet skriver Majos at han ikke kan bekrefte eller avkrefte dette i mangel på opptak av telefonsamtalene, men mener det virker tvilsomt ettersom deres ansatte er «godt trent».

Gikk til politiet, så kom vendepunktet

Paret gikk etter hvert til mediene, samt ut på sosiale medier som et siste skrik om hjelp.

Lørdag, ni dager etter katten forsvant, skulle lykken endelig snu da Karolina ble oppringt av en kvinne, som resulterte i at hun fikk komme på et militært område på flyplassen for å lete. Tre minutter senere var katten funnet.

– Hun gjemmer seg og er redd, men jeg håper at hun får det bedre etter hun har fått noen vitaminer hos veterinæren i morgen, sier Michael søndag.

Han sier de nå har det bra, selv om katten fortsatt er litt vill.

Katten Czarna ble funnet med fire andre katter, blant dem en kattunge på åtte uker som Czarna angivelig skal ha blitt venner med. Karolina bestemte seg derfor for å også ta med seg kattungen hjem, som nå har fått navnet Leo.