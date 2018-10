ELV I LUFTEN, ELV I VEIEN: Himmelens sluser åpnet seg over Helldalen i Bergen sist helg. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Nytt styrtregn på vei mot Vestlandet – kan få nye 150–200 mm på to døgn

INNENRIKS 2018-10-17T23:05:34Z

Den ekstremt våte høsten ser ikke ut til å slippe Vestlandet med det første. Kommende søndag pøser det løs igjen – og det ventes nye solide nedbørsmengder over den søkkvåte landsdelen.

Publisert: 18.10.18 01:05

– Det er det samme fenomenet som vi så sist helg – et langstrukket nedbørsfelt hvor regnet slippes for en stor del over samme område, sier statsmeteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt .

«Atmosfærisk elv»

– Dette blir også kalt for «atmosfærisk elv», men det er selvsagt ikke en elv, men et fenomen som oppstår for kortere tidsrom. Ofte skjer det som her, akkurat i skillet mellom varmere luft i sør og kald luft i nord, forklarer hun.

– Slik det ser ut nå, utvikler det seg et høytrykk sør for lavtrykket, og dette er med på å styre nedbørsfeltet som en langstrukken elv – inn mot Vestlandet. Det er litt tidlig å lage anslag for nedbør, men foreløpig ser det ut som om søndagen kan gi 80–100 mm nedbør på 24 timer.

Tropisk fuktighet

Hennes kollega Camilla Albertsen i StormGeo er enig i at vi har med nettopp et slikt langtrukkent nedbørsområde å gjøre – som beveger seg i sin egen lengderetning, og sikter på Vestlandet:

– Det ser ut til at fuktigheten er transportert hit langveisfra, fra havområdene utenfor Florida i USA. Mitt anslag er foreløpig på 50–70 mm søndagen, og det samme mandag. Tirsdagen er usikker ennå, men kan også komme opp i samme mengde. Så ser det ut til av nedbørsområdet eller «elven» svinger av mot sør, og vi går over til mer ordinært bygevær på Vestlandet, sier hun.

Vannføring som Amazonas

Atmosfærisk elv – athmospheric river – er tatt i bruk om ekstreme nedbørshendelser særlig på USAs Stillehavskyst. Det nasjonale meteorologiske instituttet NOAA har anslått slike luftige elver til å kunne frakte flere ganger så mye vann som verdens største floder – og har sammenlignet med nettopp verdens største, Amazonas.

– En typisk atmosfærisk elv frakter rundt 160 millioner liter i sekundet, men de største har fraktet over 200 millioner liter i sekundet, forklarer meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Til sammenligning oppgis vanntransporten i Amazonas til 209 millioner liter i sekundet – altså i samme størrelsesorden.

– Atmosfæriske elver som dette står for så godt som all transport av fuktighet ut fra tropene, det vil si fra områder sør for 30. breddegrad og nordover, forklarer han.