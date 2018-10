Russisk militærøvelse utenfor Møre under Trident Juncture

Midt under den storstilte NATO-øvelsen Trident Juncture planlegger Russland prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge.

NTB

Publisert: 29.10.18 11:35

Klassekampen skriver at den russiske øvelsen skal skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra de norske byene Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner.

Øvelsen skal skje 1. til 3. november, fra klokken 7 om morgenen til 14 på ettermiddagen, alle dagene.

– Vi er kjent med denne meldingen. Øvelsen Trident Juncture skal fortsette som planlagt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det var Avinor som fikk beskjed om øvelsen av russiske myndigheter fredag.

