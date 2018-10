BOLIGFELT: Knivstikkingen skjedde i et boligfelt på Vinstra. Foto: Reidar Folkedal/presse30.no

Over 300 møtte på skolen for å tenne lys: – De er sterkt berørt

VINSTRA (VG) Over 300 unge og voksne møtte opp for å dele sorgen over den 16-år gamle jenta som ble drept på Vinstra onsdag ettermiddag.

Publisert: 31.10.18 22:41 Oppdatert: 31.10.18 23:13

Skoler og kirker har vært åpne for de som har ønsket å søke trøst, etter at en 16-år gammel jente ble drept på Vinstra i Nord-Fron kommune onsdag ettermiddag. En tenåringsgutt er siktet for drapet.

I høstmørket har vinterkledde ungdommer samlet seg utenfor Vinstra videregående skole. Bakken er dekket med snø og is. Selv om det er sent på kvelden, er hele skolen lyst opp. På innsiden kan man nesten ikke høre en lyd.

Rektor Leif Solheim ved Vinstra videregående skole har vært til stede på skolen i kveld, hvor over 300 mennesker har kommet innom for å møtes etter den tragiske hendelsen. De fleste er elever og lærere.

– De er sterkt berørt av hendelsen. Det er et lite lokalsamfunn der nesten alle kjenner alle, og da blir det nokså sterkt, forteller rektor Solheim til VG.

Saken fortsetter under bildet.

Inne på lærerværelset var det tent lys for den 16-år gamle jenta.

– Budskapet vårt er å ta vare på hverandre og sørge for at vi gjør det beste ut av det, sier Solheim.

Rektoren oppfordrer de omkring 50 hybelbeboerne ved skolen om å ikke være alene i kveld.

– Jeg oppfordrer dem til å bli med en venn for å få selskap, slik at de ikke blir ensomme i kveld. Det kan være tungt.

Saken fortsetter under videoen.

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune var også til stede på skolen i kveld.

– Det har vært en vanskelig dag for oss. Det har vært spesielt hardt for de familiene som er rammet, forteller ordfører Støstad til VG, og legger til:

– Våre tanker og hjelp går først og fremst til de familiene som har det veldig vanskelig. Vi har noen krevende dager fremfor oss, sier ordføreren.

Sogneprest Terje Elvestad i Sødorp Kirke forteller at kirken har vært åpen i kveld for de som måtte trenge det.

– Oppimot 150 personer har vært innom kirken i kveld, forteller Elvestad til VG.

– Det er mennesker som reagerer med sjokk og vantro. Det har vært mange tårer. Kirken er åpen for de som trenger en skulder å gråte på, eller for å tenne et lys. Det er det minste vi kan gjøre under en slik tragisk hendelse, forteller han.

En voksen mann ble også skadet i beinet under knivstikkingen, men er ikke livstruende skadet. Han er fraktet til Lillehammer sykehus. Politiet har beslaglagt det de mener er drapsvåpenet.