KLAR: Dersom KrF bestemmer seg for å samarbeide med Arbeiderpartiet også Senterpartiet, er Ap-leder Jonas Gahr Støre klar til å ta over som statsminister.

Hareide møtte Støre før avgjørende landsmøte

INNENRIKS 2018-11-01T18:06:31Z

KrF-leder Knut Arild Hareide møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forkant av det avgjørende slaget om KrFs veivalg, melder NRK.

Publisert: 01.11.18 19:06 Oppdatert: 01.11.18 19:42

Kilder rundt de to partilederne bekrefter møtet, som skal ha funnet sted onsdag og ha vart en times tid.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt korte samtaler med både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre siste døgn. Det er ikke unaturlig, skriver Knut Arild Hareide i en SMS til NRK .

Møtet med Støre skal ha handlet om hvordan de to partilederne skal uttrykke seg i mediene dersom KrF-landsmøtet fredag vedtar å starte regjeringssonderinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ifølge NRK legger de to partilederne opp til at sonderingene skal starte alt på mandag på Stortinget. Også Sps og SVs partiledere skal være klare. Selv om Hareide har rådet partiet til å gå i regjering kun med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil koalisjonen være avhengig av å få SVs støtte.

Parallelt med de eventuelle regjeringsforhandlingene vil de fire partiene gå i gang med å forhandlet om et felles alternativt budsjett. De fire partiene vil kaste Solberg-regjeringen ved å stemme ned det borgerlige budsjettforslaget i månedsskiftet november-desember.

Mye skal allerede være avklart mellom de fire partiene når Støre eventuelt får i oppdrag å danne ny regjering, ifølge NRKs kilder.

Det kan imidlertid bli vanskelig for Hareide å overtale KrF-landsmøtet til å stemme for en sentrum-venstre regjering. Et flertall av delegatene har i utgangspunktet flagget at de heller vi forsøke å gå inn i dagens regjering.

Erna Solberg bekrefter overfor VG at hun hadde en samtale med Hareide, men understreke at den var kort.

– Det stemmer at jeg ringte Knut Arild Hareide i ettermiddag for blant annet å avklare hvordan vi skulle holde kontakt i morgen etter vedtaket på landsmøte, skriver Erna Solberg i en tekstmelding som VG har fått videresendt fra Høyres pressesjef Peder Egseth.