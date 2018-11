UENIG: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot var kritisk da Høyre-leder Erna Solberg varslet at hun vil kunne komme KrF i møte på abort. Hun står fortsatt på sitt. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Unge Høyre reagerer på moderpartiets abortskisse: – Ikke Høyres politikk

Midt i Høyres abortlov-flørt med KrF, slår Unge Høyre-leder Sandra Bruflot fast at det ikke er Høyres politikk å endre abortloven.

Etter at KrFs ekstraordinære på fredag gikk inn for at partiet skal gå inn i den sittende regjering, er det duket for regjeringsforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre. Det er ventet at endringer i abortloven vil stå høyt på agendaen.

Fredag omtalte VG hvilke tekniske og reelle endringer Høyre ser på når endringer i abortloven skal diskuteres .

En mulig løsning på KrF-kravet er, etter det VG erfarer, å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Leder i Unge Høyre , Sandra Bruflot, understreker overfor VG at «dette ikke er Høyres politikk».

– Landsmøtet i 2013 var veldig tydelige på at abortloven skulle ligge fast. Det blir sagt at dette er en viktig sak for KrF, men det er viktig for mange i Høyre også, sier hun.

Uenig

I dag heter det følgende i abortloven paragraf 2c:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

Bruflot sier hun er uenig i å endre formuleringen i paragraf 2c.

– Jeg mener den bør være som den er. Det kan sikkert være delte meninger om den, men det går uansett bort fra det som er Høyres politikk. At det blir foreslått en annen formulering i stedet for å fjerne 2c, er fremdeles ikke det Høyres landsmøte og Høyres program har slått fast, sier hun.

Ifølge kilder VG har pratet med, er løsningen om å erstatte paragraf 2c med en ny formulering, krevende. I flere av partiene vil dessuten stortingsrepresentanter fristilles av samvittighetsårsaker, noe det regnes med skaper hodebry for partilederne.

Optimisme i ungdomspartiet

KrFU-leder Martine Tønnessen er optimistisk og positivt innstilt til Høyres abortskisse.

– Dette viser at Høyre tar dette på alvor. Det er viktig for oss at vi har en lov som ikke diskriminerer på bakgrunn av egenskaper. men jeg er klar på at vi må finne en løsning for fostre som ikke er levedyktig og ta vare på rettighetene til kvinner også. Det har Erna vært klar på, sier hun til VG.

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og partileder i KrF, uttalte i VG at abortsaken er «ekstremt etisk utfordrende».

– Jeg synes utspillet til Bondevik om at det ikke går an å endre på, er interessant. I en flertallsregjering kan man få dette gjennom, sier hun.

Tønnessen understreker at dette er viktige endringer som man må gjøre når man er helt sikre på hva man gjør.

– Jeg har troen på at man finner ut av det, men det er viktig at man ikke forhaster seg. Dette har høy prioritert for KrF, men er et komplisert spørsmål der man må gjøre mange avveininger, sier hun.

Tror på enighet

Det lyktes ikke VG å komme i kontakt med Erna Solberg lørdag ettermiddag.

Hun svarte imidlertid på kritikk fra Unge Høyre i slutten av oktober.

– Unge Høyres kritikk viser, som jeg sa i går, at dette er en vanskelig sak også i Høyre. Jeg er ikke overrasket over at noen i Høyre ikke ønsker å inngå den typen kompromisser. Men regjeringssamarbeid innebærer at alle må gi og få, svarte Solberg på et tidspunktet.

KrF vil fjerne paragraf 2c i abortloven, også kalt «downs-paragrafen», og gjøre det vanskeligere å ta abort på fostre som er i fare for en «alvorlig sykdom», men Solberg sier de ikke ønsker et sorteringssamfunn.