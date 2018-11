SKUFFET: KrF-leder Knut Arild Hareide i det resultatet leses opp, og det blir klart at han tapte retningsvalget for partiet. Den blå siden vant skjebnevalget for med 98 stemmer mot 90 røde stemmer og to blanke. Foto: Tore Kristiansen

De røde er usikre på KrFs fremtid

Fylkesleder i Oppland KrF stiller ikke til gjenvalg og flere vurderer sin fremtid i partiet, etter at de røde tapte veivalget under fredagens landsmøte.

– Vi skal stå sammen om KrF, sa Knut Arild Hareide i sin første tale til landsmøte etter at han tapte voteringen om regjeringsvalget under Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte fredag. Men ikke alle er like motiverte til å fortsette.

Hilde Gran Hagen fra Østfold KrF deltok på landsmøte som en av de røde delegatene fra Østfold. Hun er skuffet over resultatet, og sier hun ikke lenger sikker på om KrF er riktig part for henne.

– Jeg vet ikke om jeg har noen fremtid i et parti som bryter det eneste tydelige løftet vi ga, altså å ikke samarbeide med Frp, sier hun til VG.

Fylkeslaget sendte frem blå, og tre røde delegater til landsmøtet .

Partikollega Ann-Karin Aarvik var den andre røde delegate fra Østfold KrF. Også hun er usikker på fremtiden.

– Det tristeste er om vi mister mange av dem som meldte seg inn nå, for vi trenger dem alle sammen. At de meldte seg inn viser at det er behov for oss, nå som menneskeverdet og nestekjærligheten er under press. Det er ikke abortloven det dreier seg om, men en utvikling i samfunnet mange nok har fått med seg.

Både Aarvik og Hagen er skuffet over at Rogaland valgte å sende en helt blå delegasjon til landsmøte.

– Jeg har hatt en del tanker om Rogaland, men nå ble det sånn. Gjort er gjort og spist er spist, men det er nok slik at det ikke var helt korrekt, sier Aarvik.

Tar ikke gjenvalg

Etter nedturen på landsmøtet, takker fylkesleder Toril Kristiansen i Oppland KrF nei til gjenvalg.

– Jeg synes det er leit og trist at det gikk som det gikk, og stiller meg undrende til at så mange vil forsøke å forhandle med Frp. Det er særlig skuffende, ettersom vi har gått til valg på å ikke gjøre dette, sier hun til VG.

Hun forteller at det ikke er noen grunn at de skal ha et splittet parti fremover, men sier til NTB at det er nok flere i Oppland som har mistet litt av motivasjonen.

Frykter utviklingen i partiet

Oppland KrF sendte ett blått og fem røde delegater til landsmøtet. Morten Halling fra Oppland KrF deltok på fredagens landsmøte som en av de fem røde delegatene fra fylkeslaget. Han sier han opplever stemningen innad i partiet som betent.

– I min del av KrF ligner det på sorg, og jeg opplever heller ingen glede hos dem som utgjør flertallet, sier han til VG.

Selv syns han resultatet etter avstemningen var svært trist og sier at dersom partiet går i regjering med Frp, melder han seg ut.

– I første omgang vil jeg ta farvel med mine verv. Hvis vi faktisk går i regjering med Frp vil det nok bli utmelding. Jeg kan ikke stå på stand for KrF, og møte de velgerne vi lovte å ikke gå i regjering med Frp.

Halling sier han er redd partiet ikke vil forbli et landsdekkende parti og at KrF vil slite med å opprettholde lister i Innlandet i 2019.

– Dette kan bli et eksistensielt spørsmål for KrF. Det vil tiden vise, men jeg tror ikke dette vil gi oss noen avstand til sperregrensen, sier han.

– Veien fremover avhenger av oss

Partikollega Espen Hasle i Oslo KrF forteller at han har registrert at flere i fylkeslaget sier de skal melde seg ut, men at de også har fått en del nye medlemmer.

– Jeg oppfatter at veldig mange sier at «dette er partiet mitt», og er klare for å jobbe sammen fremover.

Vegard Heldal i KrF Oslo er en av dem som vil fortsette fremover. Han forteller at han har forståelse for at mange på Hareides side trenger en «time out», men at partiet trenger dem.

– Veien fremover avhenger av oss, hvor villige vi er til å kjempe fremover. Jeg gir meg ikke med en gang, og håper de andre som er skuffet tar en obligatorisk periode med refleksjon i god KrF-ånd. Partiet trenger oss, sier han.

Anders Tyvand i Vestfold KrF sier han er skuffet over Rogaland, som bare sendte blå delegater, og sier det ikke er representativt for medlemmene. Likevel sier han det blir viktig at partiet holder sammen.

– Det er politikken som forener oss. Det er mange som er skuffet, og det er nok mange som trenger å gi seg selv litt tid før de klarer å hente motivasjon til å fortsette. Jeg er opptatt av at vi skal klare å gå videre som et samlet lag.