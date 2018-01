Politiet i hovedstaden etterforsker en mann tilknyttet kultur- og utelivet for flere voldtekter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Politiet etterforsker flere saker mot voldtektssiktet kulturtopp

NTB

Publisert: 01.02.18 00:17

Politiet etterforsker nå flere saker mot en kulturtopp som fra før er siktet for å ha voldtatt flere kvinner.

Siktelsen mot mannen ble kjent i november i fjor. Politiadvokat Hilde Strand opplyser til Dagbladet at politiet nå etterforsker flere forhold enn de gjorde i november.

Ifølge avisen er det både kvinner som har anmeldt mannen og saker som har kommet til som følge av vitneavhør og opplysninger, som har tilfalt politiet.

Den siktede mannen er ikke varetektsfengslet. Advokaten hans, Elisabeth Myhre, sa i november at han nektet straffskyld. Nå sier hun at hun mener det er uheldig for etterforskningen at saken omtales, og hun vil derfor ikke kommentere den ytterligere.