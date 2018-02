Innvandringsdebatten: Støre støtter tøff linje

Publisert: 05.02.18 12:50

INNENRIKS 2018-02-05T11:50:38Z

STOCKHOLM/OSLO (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter en knallhard linje i innvandringspolitikken. - Asylsystemet er i ferd med å bryte sammen, slo han fast.

På Samak-kongressen i Stockholm - en samling for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen - gjorde han det klart at tiden med stor strøm av flyktninger til Norge er over.

– Norges hovedstrategi bør fremover være at de som skal få komme, er kvoteflyktninger via FN, sa han, og la til:

– Og så må vi stille krav til de som kommer. Vi ønsker ikke at innvandrings- og flyktningepolitikken skal gi økt utrygghet i våre egne lokalsamfunn. Hvis kontrollen ved grensen er høy, så går viljen til integrering opp, sa Støre.

– Når du sier at kvoteflyktninger fra FN skal være hovedregel, betyr det at flyktninger ikke lenger skal kunne søke asyl ved grensen?

– Jo, det er vi forpliktet til via internasjonale konvensjoner, men det vi trenger er en grunnleggende debatt om hvordan vi løser disse store utfordringene sammen i Europa.

Ertet på seg Venstre, KrF og AUF

Det var Aps nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani som i forrige uke markerte seg med skarp linje i innvandringspolitikken. Ap-representanten utfordret Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, i Stortinget med dette spørsmålet :

«Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder garantere at det ikke blir liberalisering på innvandringsfeltet med Venstre inn i regjering?»

Han ble møtt kraftig kritikk fra Venstre og KrF.

– Jeg er skuffet og rystet over Arbeiderpartiet . Lavmålet kom da de ba Fremskrittspartiet om garantier for at Venstre i regjering ikke skal føre til noen oppmyking. Ap tar nå på seg sine mest mørkeblå klær i innvandrings- og integreringsdebatten, sa Abid Raja til VG i forrige uke.

Også AUF har reagert.

– Masud (Gharahkhani, journ.anm) kan være sikker på at AUF ikke kommer til å være tause i denne prosessen. Vi skal kjempe for en bedre og mer human asylpolitikk for Norge i årene som kommer, sa AUF-leder Mani Hussaini til NTB.

– Asylsystemet er i ferd med å bryte sammen

Nå støtter altså partileder Støre den strenge linjen.

– Innvandring og migrasjon er første sak til høyreopposisjonen i alle land. Derfor snakker vi ikke om det. Men slik kan det ikke være. Vi kan ikke bli gissel for Frp i Norge, Sverigedemokraterna i Sverige eller Det danske folkepartiet, fastslo han.

– Vi må ha mot til å adressere at verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen. Det er en stor utfordring, hvor vi må hegne om de internasjonale konvensjonene og øke hjelpen i nærområdene, sa han.

Støre støtter imidlertid ikke forslaget til sin danske partilederkollega, Mette Fredriksen, som tar til orde for at Danmark skal opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land.

– Vi har et åpent sinn for å tenke nytt og flere av forslagene til Fredriksen er jeg positive til, men jeg har vanskelig å se for meg at en dansk modell med mottaksentre er veien å gå. Det kan fort oppstå konflikter i de landene sentrene skal etableres, blant annet knyttet til standarden som kreves. Jeg vil heller ha en bredere europeisk løsning for hvordan vi møter flyktningutfordringen, sier Støre.