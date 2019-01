Her er de største eksport-suksessene

2019-01-07

Hver fjerde ansatt i norsk næringsliv jobber i eksportbedrifter. I dag kan du sjekke hvem som er de største på salg av produkter til utlandet i ditt fylke – og hvor de eksporterer. 75 prosent går til EU.

Bjørn Haugan

Øyvind Engan (grafikk)

NHO har kartlagt hvor avhengige vi er av å få solgt varene våre i utlandet:

Eksport utenom olje og gass la i 2017 grunnlag for omkring 465.000 sysselsatte. Det utgjør om lag 25 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv, skriver Menon Economics i en rapport de har laget for NHO.

75 % til EU

Oversikten vil trolig også bli brukt i EØS-debatten , av EØS-tilhengerne:

Tallene viser at hele 75 prosent av varene vi produserer blir eksportert til EU -land. Holder vi olje og gass utenfor, er andelen som går til Europa 61 prosent.

– Sammenlignet med EU/EØS er selv store eksportmarkeder som Nord-Amerika og Asia av mindre betydning, skriver Menon.

Storbritannia, som forlater EU neste år, er den største mottakeren av norske varer: Vi eksporterer for 200 milliarder kroner til britene, inkludert olje og gass – og da er ikke Solskjær med i de tallene.

– Utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen

Her er noen hovedtall fra oversikten:

Oslo er største eksportfylke, med 101 milliarder i eksport. Hovedvekten av hovedstadens eksport går til Sverige (13,8 milliarder kroner), Storbritannia (11,8) og USA (11).

Hordaland er nest største fylke når det gjelder eksport utenom olje og gass, med 97 milliarder kroner. Så følger Rogaland med 80 milliarder kroner.

Finnmark er det fylke med lavest eksport ut av Norge, med ni milliarder i eksport. Finnmarksbedrifter eksporterer mest til Danmark (700 millioner kroner), Storbritannia (700) og Sverige (700).

Men sunnmøringene må få denne:

Legger en innbyggertallet til grunn, så topper Møre og Romsdal eksportstatistikken foran Sogn og Fjordane og Nordland.

– Tallenes tale er klar. Europa er vår aller viktigste handelspartner. 75 prosent av alt vi eksporterer kjøpes av Europa, derfor er det så utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen, med de regler og rammer som gir oss denne tilgangen, sier den nye NHO-sjefen, Ole Erik Almlid.

– Norge er en handelsnasjon og bedrifter gir liv til bygd og by landet over, derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre og sørge for stabile rammevilkår som sikrer at de har et marked å selge sine varer og tjenester til, sier han.

De største i hvert fylke

60 prosent olje og gass

Tallene, når vi tar med olje og gass, viser at Norge fortsatt er et gigantisk oljeland. Olje- og gassbransjen med tilhørende leverandører står for 60 prosent av vår eksport. Den gryende nye næringen «fornybar» utgjør to prosent:

Olje og gass 42 % (495 mrd kr)

Maritim og offshore-leverandører 18 % (220 mrd kr)

Prosess- og kraftkrevende industri 13 % (150 mrd kr)

Havbruk 8 % (90 mrd kr)

Reiseliv 4 %

Fornybar 2 % (26 mrd kr)

75 prosent til EU

Hit eksporterer vi, inkludert olje og gass:

EU 75 %

Asia 11 %

Nord-Amerika 8 %

Øvrig Europa 3 %

Sør-Amerika 1 %

– Denne rapporten viser først og fremst hvor mange norske bedrifter og arbeidsplasser over hele landet som er koblet sammen med resten av verden, og er avhengig av et marked utenfor våre landegrenser.

Holder vi olje og gass utenfor, er dette hovedlandene vi eksporterer til: