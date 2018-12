UTSATT FOR JULESKURK: Sondre Ellingsen og Kim André Kokolis i Velstelt Hage selger juletre og julenek for å støtte Sykehusklovnene. De siste dagene har de blitt frastjålet flere juletrær og julenek. Foto: Privat

Stjal juletrær som skulle gå til veldedighet

INNENRIKS 2018-12-13T12:44:07Z

Sondre Gutterud Ellingsen har blitt frastjålet juletrær og -nek som skulle selges til inntekt for Sykehusklovnene. – Ingen her kan se noen grunn til at noen skal ønske å ødelegge for oss.

Publisert: 13.12.18 13:44

– Vi tenkte ganske sent opp mot julen at vi skulle starte et lite juletreutsalg for å støtte Sykehusklovnene, siden de ikke får noe offentlig støtte og er avhengig av frivillige. Så vi kastet oss rundt og skaffet juletre, julenek og plakater, sier Sondre Gutterud Ellingsen, som er daglig leder for Velstelt hage.

Bedriften holder til i Krokstadelva i Nedre Eiker , litt øst for Drammen.

– Allerede første natten fikk vi fire juletrær stjålet, og andre natten ble to nye trær stjålet. Til sammen har noen også tatt 40 julenek. I dag var dessuten alle skiltene inn til utsalgsstedet vårt revet ned, sier Ellingsen.

Hvem juletretyvene kan være, vet han ikke.

–Juleutsalget er rett ved lageret vårt, og vi har aldri opplevd hærverk eller tyveri hos oss før. Ingen her kan skjønne noen grunn til at noen skal ønske å ødelegge for oss. Det er vanskelig å se for seg hvem som kan ha gjort dette.

– Verdier for 30.000

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som besøker barn på sykehus. Planen til Ellingsen var at alt overskudd fra julenekene skulle gå til Sykehusklovnene, samt ti prosent av overskuddet fra juletresalget.

– Dette er veldig kjedelig, vi har investert veldig mye penger i salget. For vår del så gjør vi ikke dette for å bli millionærer, vi ønsket bare å gjøre noe positivt sentrum Krokstadelva og skape aktivitet i midten av bygda, sier han.

– Det er fort verdier for 30.000 kroner som er stjålet i julenek og juletre.

Ellingsen forteller at han får støtte av folk i bygda.

– De vi har pratet med synes det er helt forferdelig at folk vil stjele juletre og ha det i stuen sin. Bare det å stjele et juletre noe av det mest nedrigste du kan gjøre. Hvis det er snakk om noe som sliter økonomisk, så er det ikke verre enn at de kunne sagt fra, så kunne vi gitt et tre, sier han og legger til:

– Jeg føler det litt sånn i dag at vi bare vil gi opp. Vi har brukt mye tid og penger på dette, men vi vurderer om vi bare skal sende alt tilbake og ta tapet selv.

Saken fortsetter under.

– Viktig å sikre

Det er viktig å sikre gjenstander når man driver forretning, mener Øystein Risvoll Kvernes, leder for etterforskning i Eiker-politiet. De kjenner til hendelsen.

– Man bør vurdere forebyggende tiltak for å sikre verdigjenstander, sier Kvernes til VG.

– Er dere bekymret for juleskurker?

– Dette er kriminalitet på linje med mye annen vinningskriminalitet. Det er kanskje enklere å få tak i trær og nek når de står utplassert lett tilgjengelig, uansett om de har tenkt til å selge eller ha det i stua.

Dårlig sikrede gjenstander er fristende for de med uærlige hensikter, mener Kvernes. Selv om det er mye vinningskriminalitet før jul er han ikke mer bekymret for juletyveri enn annet tyveri.

– Du er ikke bekymret for at noen skal stjele julen, da?

– Vi får satse på at det ikke utvikler seg til noe mer.