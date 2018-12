Såpeglatt på Østlandet – bil havnet i T-banesporet

Mildt og vått romjulsvær kan føre til vanskelige kjøreforhold. Meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt sier folk bør kjøre forsiktig.

En bil havnet onsdag ettermiddag i T-banesporet mellom Røa og Ekraveien. Politiet tror bilen har sklidd på glatt føre. Alle som satt i bilen kom seg ut, og det gikk heldigvis bra med de om bord.

Oslo er ett av flere steder i landet der det er utfordrende forhold på veiene

Kjør forsiktig

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granerød, forteller at det er ventet mildere temperaturer og nedbør i store deler av landet de kommende romjulsdagene.

– Lavtrykksaktivitet i Norskehavet setter opp et vestlig vindfelt over hele Skandinavia. Det fører til nedbør fra omtrent Rogaland og nordover lands vestlandskysten, og videre opp mot Nordland, Troms og Finnmark. Østlandet vil ligge i le for nedbøren, men med en liten mulighet for nedbør nord for Oslo, forteller han.

I områdene rundt Oslo er det sendt ut gult farevarsel på grunn av vanskelige kjøreforhold, og folk som ferdes i trafikken må å være oppmerksom på lokalt underkjølt regn og glatte veier. Granerød ber derfor folk som skal ferdes i trafikken om å kjøre forsiktig.

– Værsituasjonen vil være forholdsvis lik de kommende dagene, sier han.

Ifølge Granerød er det for tidlig å si noe detaljert om det kommende nyttårsværet, men tendensen er at det skal bli mildere i dagene rundt nyttårsaften før det er ventet å bli noe kaldere i januar.

Massekollisjon

Tidlig onsdag ettermiddag kolliderte fire kjøretøy på E16 ved Ådal i Buskerud. Tre personbiler og en trailer var involvert. Føreren av den første bilen ble hentet i luftambulanse, mens en mor og hennes tre barn ble kjørt til sykehus for en sjekk.

Ingen av de involverte var kritisk skadet. Politiet rapporterte om svært glatte veier.

Flere steder på Østlandet advarer politiet mot glatte veier.

Like før klokken 15 onsdag ettermiddag kjørte et vogntog av E6 ved Siggerud i Ski.

Operasjonsleder i Øst-politidistrikt, Tom Sandberg, sier til VG at vogntoget har sklidd tvers gjennom rundkjøringen, og ligger nå ut mot skogen. Politiet melder om svært glatt vegbane på stedet.

– Trafikken går forbi, men den må berges etter hvert og da tenker jeg det kan bli litt mer kaotisk.