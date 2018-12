HAVARERT: KNM «Helge Ingstad» ligger nesten helt under vann nord for Stureterminalen i Hjeltefjorden. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Feilinformerte om «Helge Ingstads» reiserute

INNENRIKS 2018-12-07T16:41:16Z

Forsvaret bekrefter til BT at KNM «Helge Ingstad» ikke var på vei til Haakonsvern, som de først informerte om.

Publisert: 07.12.18 17:41 Oppdatert: 07.12.18 18:18

KNM «Helge Ingstad» tok en lengre og mer komplisert rute enn det Forsvaret først informerte om, da de kolliderte med tankskipet «Sola TS».

– Skipet var ikke på vei til Haakonsvern. De var på oppdrag, på vei til neste post etter «Trident Juncture». De valgte å seile kysten og ikke havet, sier sjefen for den norske marinen, flaggkommandør Rune Andersen til Bergens Tidene .

Ifølge Forsvaret tok de en annen rute for å seile i farvann der de har som mål å være lommekjente.

– Det har beklageligvis også fra vår side vært feilinformasjon om KNM «Helge Ingstad» var på vei til Haakonsvern eller ikke, skriver presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret i en SMS til BT .

Her kan du lese hvordan ulykken skal ha skjedd.

Navigasjonstrening

Fra før er det kjent med at krigsskipet drev med navigasjonstrening da de kolliderte med tankskipet 8. november. De hadde da skrudd av AIS-senderen, som viser skipets navn, posisjon og fart for andre skip.

Fregatten var likevel synlig for andre skip i området på radar før ulykken. De ble også bedt om å svinge styrbord flere ganger over radio , før kollisjonen var et faktum.

Ifølge Havarikommisjonen skjønte ikke KNM «Helge Ingstad» at det var et tankskip som kom mot dem, og de trodde lysene fra «Sola TS» var en havn på fastlandet. De trodde også at den som kalte dem opp på radio var et annet skip.

Utsetter berging

Fregatten til minst fire milliarder ble påført en 45 meter lang flenge under kollisjonen. Til tross for dette skal skroget være lite skadet .

Planen er å heve skipet og frakte det til Haakonsvern. Ved hjelp av 16 tykke kjettinger skal krigsskipet skal løftes opp på en lekter ved hjelp av to kranlektere.

Værforholdene har gjort at Forsvaret ikke lykkes med å heve KNM «Helge Ingstad» denne uken, slik de først håpet på. Nå anslår de at tidligste tidspunkt for hevningen vil være 25. desember .