TOGSTASJON: Nesbyen stasjon ligger langs Bergensbanen. Foto: Knut Erik Knudsen

Mann stoppet tog, brøt seg inn på gamlehjem og truet brannmann

INNENRIKS 2018-12-28T06:46:59Z

Mannen i 20-årene ble kastet av et tog på Nesbyen etter å ha «laget et helvete». I Nesbyen fortsatte han å lage uhygge før han ble pågrepet av politiet. Mannen er fra før etterlyst i et annet politidistrikt.

Publisert: 28.12.18 07:46

Natt til fredag, like etter 02.30, fikk politiet i Sør-Øst politidistrikt inn flere tips om en utagerende person som stoppet toget ved Nesbyen stasjon.

Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt Erik Gunnerød forteller til VG at personen som stoppet toget fra Oslo til Bergen på Nesbyen stasjon, var en kjenning av politiet.

– Han ble kastet av på Nesbyen. Ifølge togpersonalet hadde han da «laget et helvete», og også spyttet konduktøren i ansiktet da han ble kastet ut.

Ifølge politiet har mannen i slutten av 20-årene deretter rotet rundt på Nesbyen, og blant annet tatt seg inn på et eldresenter.

Truet brannmann med kaffekanne

– På eldrehjemmet utløste han brannalarmen, så brannvesenet fra Gol ble tilkalt. Han var ufin mot dem, og vi ble kontaktet.

Operasjonslederen forteller at mannen løp etter en brannmann med en kaffekanne. Brannmennene på stedet ba om bistand fra flere kolleger for å få kontroll på situasjonen, mens politiet rykket fra Gol.

Før politiet kom frem forflyttet mannen seg til Nesbyen stasjon der han knuste tre ruter og stoppet et tog.

– Da stoppet han vestgående tog ved å stille seg på skinnegangen. Vi har kontroll på ham, og vil kontakte dem på aldershjemmet og deretter la ham undersøkes av lege, sier Gunnerød.

Pressetalsperson i NSB Nina Hauge Schage forteller at toget til Bergen ble forsinket med 37 minutter på grunn av hendelsen. Utover det ønsker ikke NSB å kommentere hendelsen.

Mannen skal ha vært ruset på narkotika, men politiet kan ikke si eksakt hva han er ruset på.

Etterlyst i Vest politidistrikt

Fra tidligere er mannen etterlyst i Vest politidistrikt for ikke å ha møtt til avhør eller hovedforhandling.

– Han ønskes avhørt i flere saker. Jeg vet ikke eksakt hva de forskjellige sakene gjelder, men det handler om narkotika og skadeverk, sier operasjonslederen.

Mannen er nå kjørt til arresten i Drammen, og mannen blir anmeldt for skadeverk.

Gunnerød forteller at mannen enten vil bli hentet av tjenestemenn fra Vest politidistrikt eller så vil politiet i Drammen bistå Vest med avhør av mannen.