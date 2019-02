PUNKTERING: Flere biler skal ha punktert mellom Son og Vestby. Det er nå satt opp sperringer foran det som stikker opp i veibanen. Foto: Tor Aage Hansen

Minst ti biler punktert mellom Son og Vestby

På E6 mellom Son og Vestby skal flere biler ha punktert. Stålbiter skal stå opp i veibanen i veien med fartsgrense på 100 kilometer i timen.

Publisert: 20.02.19 09:12 Oppdatert: 20.02.19 09:24







Onsdag morgen blir det meldt om flere punkteringer mellom Son og Vestby etter at noen har lagt noe ut i veien. Dagbladet melder om at det er snakk om minst ti biler.

En bilist har forklart avisen at det er snakk om 10 til 15 centimeter høye gjenstander i veien. Punkteringene skjedde i skjøten til veibrua nord for Follotunellen, og det var bare flaks at det ikke skjedde noe alvorlig, sier bilisten.

Det var like etter klokken sju at politiet i Øst meldte om ulykken på Twitter.