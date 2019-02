FAR: Eran Yakir fra Tel Aviv-området brukte Tinder-svindleren som barnevakt i 2010. Det angrer han på i dag. Foto: Kristoffer Kumar / Tore Kristiansen / VG

Brukte Tinder-svindleren som barnevakt: Om dere får tak i han, gi meg beskjed!

TEL AVIV/ASHDOD/BNEI BRAK (VG) Svindleren Simon Leviev (29) har etterlatt seg en lang rekke tiltalepunkter i hjemlandet Israel. Han har ikke bare lurt kvinner.

– Vi var naive, sier Eran Yakir.

Året var 2010 da Yakir og kona gjennom et byrå skulle hyre en barnevakt til å hente deres sønn på fem år daglig i barnehagen og være med ham til de selv kom hjem fra jobb.

De endte opp med den da rundt 20 år gamle Shimon Yehuda Hayut. Hayut har siden endret navn og heter i dag Simon Leviev – også kjent som Tinder-svindleren.

Mens Leviev kom fra den fattige, ultraortodokse forstaden Bnei Brak, bodde Yakir-familien i velstående Kiryat Ono utenfor Tel Aviv.

De siste årene har Leviev reist rundt i Skandinavia og Europa og lurt kvinner han har møtt på sjekkeappen Tinder for millioner av kroner på sofistikert vis gjennom medhjelpere, spektakulær luksus og forfalskninger.

ETTERLYST: Frem til 2017 het Simon Leviev noe annet: Shimon Yehuda Hayut. Israeleren kommer fra en ultraortodoks, fattig forstad utenfor Tel Aviv og er etterlyst i hjemlandet for bedrageri. Foto: Privat

FAKTA: SIMON LEVIEV Født 27. september 1990.

Opprinnelig navn er Shimon Yehuda Hayut.

Kommer fra Bnei Brak utenfor Tel Aviv i Israel.

Endret navn til Simon Leviev i 2017, ifølge israelsk politi.

Dømt for bedrageri av kvinner han møtte gjennom Tinder i Finland i 2016.

Etterlyst i Israel i forbindelse med tyveri, bedrageri og forfalskninger.

Etterlyst i Storbritannia i forbindelse med bedrageri.

Har operert under navnene Mordechai Nisim Tapiro, Avraham Levy og Michael Biton. Vis mer vg-expand-down

Merkelig telefon

Yakir husker at Leviev kledde seg fint, snakket klart og tydelig og fremsto tillitvekkende. Agenten fortalte at hans far var rabbi og at han kom fra en respektert familie. Deres sønn likte ham. Selv fortalte Leviev at han gikk på skole for å bli pilot.

– Han jobbet for oss daglig i tre måneder, sier Yakir.

En dag fikk hans kone en merkelig telefon fra banken.

– De sa de hadde fått en sjekk fra oss på 50.000 shekel (118.000 kroner, red.anm.). Min kone driver forretninger, så det var ikke så uvanlig, men summen var rar. Da vi fikk sjekken, så vi at det ikke var hennes signatur, forteller Yakir.

Ifølge tiltalen fra 2012 forsøkte Leviev å forfalske totalt tre av Yakirs sjekker, deriblant for å betale gjeld han hadde til andre.

FEIRING: Ultra-ortodokse jøder i Bnei Brak, Simon Levievs hjemby, feirer den jødiske høytiden «Tu Bishvat» 21. januar i år. Foto: Oded Balilty / TT NYHETSBYRÅN

Konfronterte

Ekteparet tok ikke dette opp med Leviev, men en dag skrev hans kone en SMS til barnevakten Leviev og fortalte at hun ble sen fordi hun måtte innom politistasjonen.

Yakir mener Leviev ble redd fordi han ikke visste hvorfor hun skulle til politiet.

– Han stakk av. Fem-ti minutter senere fikk jeg telefon om at min sønn var observert alene. Jeg ble veldig sint og ringte ham. «Hvorfor forlot du min sønn alene?» spurte jeg. Han begynte med å si at «jeg måtte gå», deretter hevdet han at han ikke forlot sønnen min alene, forteller Yakir.

Det fremsto mistenkelig og i løpet av samtalen fattet Yakir mistanke til at det var Leviev som hadde forfalsket sjekken. «Stjal du sjekkene våre?» spurte han. Leviev nektet.

– Jeg kan forstå at han prøver å stjele sjekk, men når han forlater barnet mitt alene så er det noe annet, sier Yakir.

– Hvis dere får tak i han, gi meg beskjed!

BNEI BRAK: VG besøkte Simon Levievs hjemsted. Det er en ultraortodoks by litt utenfor Tel Aviv. Skiltet skal fortelle at personer som ferdes i området bør kle seg sømmelig. Foto: Kristoffer Kumar

Pilotskole-kamerat

Tre kvarters kjøring sørover gjennom ørkenlandskap ligger havnebyen Ashdod. Her jobber Dvir Cohen. Han kan fortelle at det er helt sant at Leviev gikk på pilotskole i 2010–2011 – fordi han selv var klassekamerat med Leviev.

Cohen mener å ha en slags opprinnelsesberetning om Levievs liv som bedrager.

– Det begynte med at han gikk på dyre butikker på kjøpesenteret her og inn i prøverom, hvor han klippet av merkene, og limte det fast på sine egne klær, sier han.

arrow-right expand-left CATCH ME IF YOU CAN: Dette er bilder som Leviev har sendt et av sine ofre, Cecilie Fjellhøy. De stemmer med opplysningene om at han gikk på pilotskole. Ifølge Cohen skal skolen ha blitt lagt ned, og Leviev skal ikke ha fullført utdannelsen.

Slik skal Simon Leviev ha fått sine jakker, som kostet hundrelapper, til å se ut som Prada-jakker.

– Han kledde seg elegant og presenterte seg som forretningsmann. Jeg så masse bilder av ham i privatfly som pilot, og han fortalte at han flydde over hele verden, husker Cohen fra pilotskoletiden.

SKOLEKAMERAT: Dvir Cohen fra Ashdod opplevde Simon Leviev som svært hyggelig, sjenerøs og interessant i begynnelsen. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Hevder han ble lurt

Ettersom han ikke hadde nok penger til å fullføre utdannelsen, forhørte han seg med Leviev om han visste om noen investeringsmuligheter. Cohen antok at Leviev hadde et stort nettverk.

Etter en stund kom Leviev tilbake med et tilbud om å være med på importen av en last med merkeklær, ifølge Cohen.

I løpet av en måned ga Cohen rundt 150.000 kroner til Leviev, forteller han og legger frem noen provisoriske kontrakter Leviev skal ha gitt ham. Fortjenesten skulle bli tosifret.

Så forsvant Leviev, men han sendte unnskyldninger. Problemer i tollen. Faren lå i koma i England. Men da Cohen forsøkte å ringe etter Levievs far – som skal være rabbi – og han tok telefonen, var det åpenbart at han ikke lå i noe koma.

– I dag synes jeg bare synd på ham, sier Cohen om sin tidligere klassekamerat.

ETTERFORSKER: Hanny Giladi i Tel Aviv-politiet. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Nye tiltalepunker

Da rettssaken etter Levievs forfalskning av sjekker, ifølge tiltalen, skulle begynne i 2012. Var han borte. Ifølge israelsk politi dro han til Europa. I 2016 ble han dømt for bedrageri av tre finske kvinner. Året etter ble han tvangsutlevert til Israel fra Finland.

Da hadde tiltalen vokst til å inkludere andre forhold fra 2010 og 2011:

Tyveri av sjekk på 250.000 shekel (575.000 kroner, red.anm.) for å kjøpe en Porsche, som ble registrert på hans bror, uten at broren var kjent med dette.

Salg av samme bil med sin brors forfalskede godkjenning.

Forfalskning av en sjekk på 30.000 shekel (70.000 kroner, red.anm.) til å betale for private flyskoletimer, samt forfalskning av en annen sjekk på 50.000 shekel (115.000 kroner, red.anm.).

26. november 2011 kjøpte han et falskt pass under navnet «Mordechai Nisim Tapiro» til 10.000 shekel (23.000 kroner, red.anm.) og krysset grensen til Jordan med det.

EN FRI MANN: Det er i dag ukjent hvor Simon Leviev befinner seg. Foto: Privat

Stakk fra to rettssaker

Da disse tiltalepunktene skulle behandles i en rettssak etter utleveringen fra Finland i 2017, forsvant han også.

– Han er anmeldt for tyveri av sjekker, forfalskning av sjekker, andre forfalskninger og for å ha gjennomført et bedrageri der han mottok 450.000 shekel (rundt én million kroner, red.anm.), sier etterforsker Hanny Giladi i Tel Aviv-politiet.

– Hvordan kunne han stikke fra to rettssaker?

– Det er ikke politiets oppgave å bestemme dette. Det er retten som avgjør om det skal løslates mot kausjon, svarer Giladi.

Levievs isrelske advokat, Yaki Kahan, har mistet kontakten med sin klient.

– Hvis jeg hadde hatt kontakt med ham, så kunne jeg kanskje svart deg på dine spørsmål. Jeg har ikke hatt kontakt med denne mannen på mange måneder. Hans sak ble avsluttet i retten, sier Kahan til VG.

MAGNAT: Lev Leviev 11. desember 2016 i Tel Aviv. Leviev omtales som «the king of diamonds», men selskapet hans, LDD, kom i hardt vært i fjor høst i forbindelse med en etterforskning av diamantsmugling. Foto: REUTERS

Anmeldt av milliardærfamilie

I tillegg forteller Tel Aviv-politiet til VG at de i 2018 mottok en anmeldelse fra familien til diamantmilliardæren Lev Leviev i Israel. Det er mannen Simon Leviev overfor en rekke kvinner hevder å være sønnen til.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har fått en klage og det ble opprettet en sak i forbindelse med det, sier GIladi.

Israelske myndigheter har etterlyst ham nasjonalt.

Leviev etterforskes i Storbritannia, hvor han også er etterlyst, og i Sverige. Han er også anmeldt i Nederland. Øst politidistrikt henla anmeldelsen til Cecilie Fjellhøy fra Lillestrøm uten å gjennomføre noen etterforskningsskritt.

Simon Leviev har ikke besvart VGs henvendelser.

Research i Israel: Uri Blau