LETTET: Sunniva Andreassen varslet mot Giske i 2017. Nå er hun lettet over at det endelig kan settes en strek. Foto: Privat

Giske-varsler: Jeg håper det er «case closed»

Sunniva Andreassen varslet mot Giske i 2017. Etter at han nå har trukket sin kandidatur fra toppverv i Trøndelag AP, håper hun saken endelig kan avsluttes.

Sunniva Andreassen fulgte TV-sendingen da Ap-leder Jonas Gahr Støre fredag kveld gikk ut og sa at partiet er lei av bråket rundt Trond Giske . Støre sa også hans tidligere nesteleder har vist dårlig dømmekraft og ikke lenger har den tilliten som er nødvendig for å inneha verv i partiet.

– Jeg er selvfølgelig lettet over det Støre sier. Det var en fin kommentar på saken, en fin avslutning, sier hun til VG.

Onsdag denne uken, da Giske ble innstilt til toppverv i Trøndelag Ap, reagerte Andreassen kraftig.

– Spektakulær tabbe

Det har vært frustrerende for varsleren å følge med på bråket rundt den tidligere Ap-nestlederen de siste dagene.

– Jeg har kjent på litt utmattelse. Jeg har kjent på frustrasjon, men det kommer alltid til å være verd å ta kampen for likeverd og likestilling. Kampen mot seksuell trakassering er på ingen måte over, sier hun.

Hun har sett videoen hvor Giske danser med en ung kvinne.

– Den videoen krever ingen ytterligere kommentar, sier hun.

– Det er synd at det skal en sånn spektakulær tabbe til før reaksjonene kommer. Jeg er glad for utfallet, men det har kostet veldig mye.

Andreassen var 18 år gammel og AUF-politiker da Trond Giske ifølge varselet skal ha forsøkt å kysse henne mens han strøk henne oppover ryggen, på innsiden av skjorten. Varselet beskriver også et annet tilfelle der Giske, som da var 41 år gammel og kulturminister, skal ha møtt opp på en tenåringsfest og igjen forsøkt å kysse den unge kvinnen.

Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske hadde brutt retningslinjene for seksuell trakassering.

– Må ikke komme i maktposisjon

Sunniva Andreassen er mest opptatt av at maktpersoner som misbruker makt, ikke vises fornyet tillit.

– Trond Giske må gjerne fortsette med politikk. Men de som har en historie med maktmisbruk må ikke komme i posisjoner hvor da kan gjøre det igjen, sier hun.

Etter det siste døgnet hendelser håper hun at den endelig roer seg ned.

– Han har åpenbart ikke forandre seg. Forhåpentligvis har det sunket inn at dårlig oppførsel er grunnlag for å miste tillit. Jeg håper at det er case closed. At saken er avsluttet.

Fredag kveld er det klart at Ap-ledelsen sentralt ikke følger opp bekymringsmeldingen mot Giske. Det syns varsleren er greit.

– Vi har landet varslersakene, konkludert med å ikke gjenoppta dem, og nå er det et parti som tørster etter å jobbe med politikk. Det gjelder Trøndelag, men også langt utover Trøndelag, sier Støre.

En annen Giske-varsler, Line Oma, stemmer i.

– Jeg er enig med Støre. Nå må vi samle partiet og forberede tidenes valgkamp, sier Line Oma.

I et intervju med NRK Dagsrevyen fredag kveld sa Trond Giske at han har ambisjoner om å fortsette i politikken.