SLIK SER DEN UT: Den stjålne varebilen er ifølge politiet en 2018-modell Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV88344. Den er sølvfarget – og har ingen spesiell merking. Ryggekameraet skal være skadet, det samme med en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike. Bildet er tatt sommeren 2018, ifølge eier. Foto: Privat

Legemiddelverket: – Håper biltyvene er klar over hva de har i lasten

Mens politiet fortsatt ikke vet hvor den stjålne varebilen med cyanid i lasten befinner seg, advarer Legemiddelverket mot den uhyggelige virkningen av blåsyren.

– Cyanid finnes i flere varianter, mest sannsynlig er dette kaliumcyanid, som er et hvitt og uhyre giftig pulver. Det skal kanskje bare en tyvendedels gram til for å ta livet av et menneske, sier avdelingsdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Man dør da av en slags indre kvelning, fordi cyaniden svært raskt hindrer cellene i å utnytte oksygen. Ved mindre doser tar det lengre tid, utdyper Madsen.

– Det er ingen hyggelig død, sier Madsen.

Han sier han ikke er kjent med akkurat hvilken type cyanid som var i den stjålne budbilen.

– Men cyanid er ikke legemiddel, men et kjemikalium. Ansvaret for regler for oppbevaring og transport av dette ligger til DSB ( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ), sier Madsen.

Ingen mistenkte i saken

I 21.30-tiden onsdag kveld ble en Mercedes Sprinter varebil meldt stjålet fra Lørenskog stasjon. Lasten inneholdt medikamenter til sykehus i Norge, ifølge politiet. Fredag ettermiddag ble politiet oppmerksom på at det blant lasten var en mengde av det svært farlige stoffet cyanid.

Søndag kveld er bilen fremdeles ikke funnet. Det er heller ingen mistenkte i saken. Saken etterforskes fortsatt som et grovt tyveri.

LES MER OM CYANID HER Cyanid, eller blåsyre, er svært giftig og kan gi et fatalt utfall, selv ved små doser.

Giften virker raskt og bevisstløshet kan inntre i løpet av noen sekunder. Dødsårsaken er en type indre kvelning.

Cyanholdige forbindelser brukes mye i plastproduksjon, blant annet i skumplast.

Cyanid benyttes til fornikling, forsølving og forgylling.

Den fargeløse væsken med duft, som minner om bitre mandler, kan under strenge sikkerhetstiltak brukes til innendørs bekjempelse av skadeinsekter, for eksempel veggdyr.

Cyanid har historisk sett blitt brukt i USA for å henrette forbrytere. Den ble også benyttet gasskamrene i konsentrasjonsleirer. (Kilder: Store Norske Leksikon og Legemiddelverket)

Det finnes motgift ved alle norske sykehus, opplyser Madsen.

– Det er sjelden man får i seg cyanid i et laboratorium eller i industrien, men faktum er at branngasser gjerne kan inneholde cyanid. Særlig isopor og skumgummi kan frigjøre cyanidgass. Dette er uhyre giftig og man må rett til sykehus, sier Madsen og legger til:

– Jeg håper biltyvene er klar over hva de har i lasten.

Politiet har bedt folk som måtte observere bilen, om å ikke nærme seg den, men ringe politiets nødnummer 112. Politiet har også opprettet en egen tipstelefon i saken: 64 81 95 99.

STJÅLET: Varebilen som inneholdt det giftige stoffet cyanid skal ha forsvunnet fra Lørenskog stasjon onsdag. Foto: Frode Hansen

Det er fortsatt usikkerhet om hvilke regelverk den aktuelle transporten var underlagt.

– Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods sammen med politiet. Akkurat når det gjelder cyanid er vi faktisk litt usikre på om faller innunder ADR. Denne reguleringen dreier seg stort sett om eksplosiver og likende, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.

Transport av farlig gods (ADR (Accord Dangereux Routier) er en forkortelse som brukes om den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods.

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften, opplyser veivesenet.

– Dialog med politiet

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at denne typen frakt i enkelte tilfeller kan falle innunder direktoratets regelverk.

– Det kommer an på mengde, konsentrasjon og omfang, sier hun og legger til at det kan være en svært liten mengde som vil kunne utløse dette.

Avdelingsdirektøren forteller at de har en tett dialog med de andre direktoratene om saken.

– Vi kommer til å ha en dialog med politiet, som driver med etterforskning. Vi vil vurdere om det er noe vi bør gå inn å gjøre, men foreløpig vet vi for lite om saken, sier hun.

HÅP: Eieren av bilen sier til VG at han håper bilen blir funnet raskt. Foto: Privat

Politiadvokat Berit Brekke Risbakken sier til VG søndag at politiet i første omgang konsentrerer seg om å finne den stjålne bilen.

– Etterpå vil vi se på om stoffet er transportert og oppbevart på riktig måte, sier hun.

Ansvar for å skaffe legemidler

Ifølge Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler for alle de norske helseforetakene, Sykehusinnkjøp, er det uvisst hva som var om bord i bilen – om det var kjemikalier i form av cyanid eller legemidler.

– Hvis det var legemidler, skal dette oppbevares på en gitt måte, i henhold til regel for legemidler, og sorterer innunder Legemiddelverket. Det er andre regler for transport av kjemikalier, sier Bente Hayes, som er innkjøpsdirektør for legemidler for alle de norske helseforetakene, Sykehusinnkjøp.

Hayes sier at de har ansvar for å skaffe alt som skal brukes av legemidler på norske sykehus, men ikke transporten av dem. De tre grossistene av legemidler i Norge har ansvar for å få legemidlene frem til hovedgrossist.

Det er Alliance Health Care som har ansvaret for transporten av legemidler ut til sykehusene.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med eieren av bilen.

Politiet opplyser at de har innhentet videoovervåkning, og bearbeidet tips som har kommet inn. Det skal ha kommet inn flere tips om mulige observasjoner av bilen, men politiet vil ikke kommentere disse tipsene mer konkret.

Politiet opplyser søndag kveld at de så langt ikke har kartlagt om de sitter på overvåkningsbilder som viser den stjålne bilen.