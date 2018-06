VARME: Sør- og Østlandet har hatt mye pent sommervær til nå, men nå blir det enda varmere. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Mot værrekorder i hele landet

Publisert: 27.06.18 12:39 Oppdatert: 27.06.18 12:59

Mens Sør- og Østlandet kan slå varmerekorden fra 1970 torsdag, så nærmer tromsøværingene seg bunnoteringen for antall soltimer i juni.

Varmerekorden på 35,6 grader, som ble satt i Nesbyen i Buskerud i 1970, kan stå for fall i morgen.

– Det er veldig gode muligheter for over å få over 34 varmegrader på Sør- og Østlandet i morgen. Jeg tror ikke det blir over 35 grader, men du skal aldri si aldri. Det er i Buskerud og Telemark jeg anser muligheten som størst for ny varmerekord, sier meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

De som synes 34 varmegrader blir i varmeste laget, kan trøste seg med at temperaturene skal falle på fredag.

– Nordavind gjør at temperaturene på Sør- og Østlandet kan falle med ti grader. Om det blir 33 grader torsdag, så blir det kanskje bare 23 grader fredag, sier han.

Nesten ikke sol i nord

Selv om juni ikke er over, så kan trolig nordlendingene også smykke seg med en ny værrekord om noen dager. 27. juni sto Tromsø oppført med 56,7 soltimer i juni. Forrige bunnotering var på 95,6 soltimer i 2006.

– Vi ser at det har vært en elendig juni for mange i Nord-Norge . Nå er det riktignok noen dager til i juni, men jeg er redd vi går mot ny bunnrekord. I snitt har Tromsø hatt 220 timer sol i juni, forteller Gislefoss.

Han sier det er uvanlig med så dårlig vær over så lang tid.

– Værsituasjonen har vært fastlåst, der lavtrykkene har kommet og gått. Det som ofte skjer er at høytrykk i Nordsjøen gir pent sør i landet, samtidig som lavtrykkene sendes inn mot Nord-Norge, forklarer han.

Bedring i sikte

For værsyke nordlendinger er det bedring i sikte

– Ut over neste uke skjer en værendring nord i landet. Når vi skriver 1. juli går landsdelen inn i annen værtype, med mer stabilt vær. Temperaturene vil også stige til over 20 grader flere steder i alle de nordligste fylkene.

Oslo kommune har innført vanningsforbud, og det er stor skogbrannfare.

– Det er ikke gode utsikter på nedbør på Sør- og Østlandet med det første, sier Gislefoss.

Selv om det har unormalt vær i både nord og sør, så er det vanskelig å si om dette skyldes klimaendringer.

– Det kan jo hende været vi har sett skyldes klimaendringer, men vi kan ikke peke på enkeltsituasjon, dette må ses over flere år, avslutter han