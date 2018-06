FIKK MEDALJENE TILBAKE: Andreas Ygre Wiig kan igjen smykke seg med medaljene sine. Her er han etter å ha vunnet gull i slopestyle i 2008. Foto: Ruud, Geir Terje

Snowboardstjerne fikk tilbake frastjålne medaljer

Publisert: 25.06.18 17:26 Oppdatert: 25.06.18 18:25

Andreas Ygre Wiig (36) ble frastjålet alle fem X Games-medaljene, men kan trolig takket være en angrende tyv juble igjen.

Fredag 15. juni ble snowboardstjernen Andreas Ygve Wiig (36) frastjålet flere medaljer . I dag kan han endelig smykke seg med medaljene sine igjen, skriver Oslo politidistrikt på Twitter .

– Det er utrolig gøy å få de tilbake, sier Wiig til VG.

Wiig er en av Norges aller mest suksessrike snowboardkjørere og har vunnet en rekke prestisjefylte internasjonale snowboarding-konkurranser. Blant annet tre gullmedaljer i X Games i USA – den siste i 2008.

Blant medaljene som ble stjålet var tre gull, ett sølv og en bronsemedalje fra X games, samt en pokal fra Snowboard adwares for tiårets snowboarder som han vant i 2015.

Etter at han måtte gi seg på grunn av skader, har han jobbet som ekspertkommentator for TV. Tidligere i år deltok han også i NRKs «Mesternes mester» .

Innbrudd

Medaljene ble stjålet da Wiig og samboeren Hannah Sophie Sæthre Schanz (27) hadde visning på leiligheten deres på Frogner i Oslo. Wiig hadde gjemt medaljene i en plastkasse i kjellerboden, bak to solide og låste dører.

Da han oppdaget at de var blitt utsatt for innbrudd, viste det seg at tyvene kun hadde tatt med seg medaljene fra boden deres.

Angrende synder

Tyvene hadde også brutt seg inn i andre kjellerboder og tatt med seg forskjellige verdisaker fra disse.

– Etterforskning ble kjapt iverksatt ved enhet øst, med blant annet gode innledende undersøkelser og flere vitneavhør. Takket være høyt trykk hele veien, tips fra publikum og god bistand fra andre enheter, er medaljene nå kommet til rette igjen! Trolig er de egenhendig returnert av den angrende synderen, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

Et par dager senere var det et nytt innbrudd i bodene og naboen ble frastjålet et par flasker vin.

– Dørene på boden vår var ødelagt fra forrige innbrudd, så boden vår sto oppe. Jeg gikk ned for å sjekke grundigere at ikke noe mer var tatt, forteller snowboarderen.

Til hans store glede hadde ikke tyvene forsynt seg med mer fra boden, men isteden levert tilbake tyvegodset.

Nederst på en hylle, like ved inngangen hadde tyvene lagt en bærepose med pokalen og alle medaljene.

–Det føles utrolig godt å ha de tilbake, spesielt nå som jeg har vært uten dem. Det er klart det bare er materielle ting, men de betyr mye for meg og det er gøy å ha de tilbake, sier Wiig og legger til at han ikke kommer til å oppbevare dem i boden fra nå av.