FERIEFORVIKLINGER: Dersom LO og YS ikke blir enige med Avinor innen midnatt, stenger flere flyplasser og resten av rutenetter vil rammes av forsinkelser. Foto: Jan Ovind

Streik ved flyplasser kan gi forsinkelser i hele Norge fredag

Publisert: 28.06.18 13:02

INNENRIKS 2018-06-28T11:02:12Z

En streik ved Stavanger og Haugesund lufthavn og en rekke norske småflyplasser kan ramme flytrafikken i hele landet med forsinkelser fra fredag av.

Idag torsdag setter forhandlere for LO og YS seg ned sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hos Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet om årets lønnsoppgjør. LO og YS har varslet uttak av 460 ansatte på en rekke norske flyplasser fra fredag klokken 10.00.

Brann og redning

Flertallet av dem som blir tatt ut ved en eventuell konflikt, jobber i plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassene. Det betyr i hovedsak alle som ikke jobber med selve flyene eller i kontrolltårnet på flyplassene.

– Vi har plassert to av våre ansatte hos Riksmekleren for å være fullt oppdatert om forhandlingene hele tiden. Vi har ingen formening om hvordan dette vil utvikle seg, vi kan få en avgjørelse i kveld eller i natt eller utpå dagen fredag. Men det er klart at dersom flyplasser som Sola, Haugesund og Alta i praksis stenges, vil det fort kunne få konsekvenser for resten av rutenetter og gi forsinkelser, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

E24: Dette fikk staten for SAS-aksjene

Offshore rammes

Foruten flyplassene Sola, Haugesund og Alta vil også Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik kunne bli rammet ved en streik.

– Ved streik på Sola vil også offshore-trafikken rammes, påpeker Høeg Ulverud.

Onsdag kom Norsk Flytekniker Organisasjon NFO til enighet i megling med NHO Luftfart. NFO hadde i utgangspunktet bare varslet streik for tre medlemmer.

Pensjonstrid

– Den varslede streiken blant flyteknikerne innstilles, og alle medlemmene vil møte på jobb som normalt, heter det på NFOs hjemmesider.

Forhandlingene som starter torsdag, dreier seg hovedsakelig om ny pensjonsordning, som har strandet på at LO har opplevd at Avinor forsøker å diktere en ny pensjonsordning, ifølge Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.