SØRENGA: Politiet har vært i kontakt med Oslo kommune, som skal vurdere om det er behov for ytterligere skilting på Sørenga Sjøbad. Foto: Frode Hansen

Mann omkom etter badeulykke på Sørenga i Oslo

Publisert: 16.07.18 13:46

INNENRIKS 2018-07-16T11:46:00Z

Mannen som ble sendt til Ullevål sykehus etter en badeulykke ved Sørenga Sjøbad i Oslo, natt til søndag, er bekreftet omkommet.

Det bekrefter Anne Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt til VG.

Den omkomne er en mann i slutten av 20-årene.

– Vi har nettopp fått bekreftet fra Ullevål sykehus at mannen er omkommet og de pårørende er varslet, sier Solem.

Mannen ble livstruende skadet da han hoppet i vannet ved Sørenga Sjøbad natt til søndag. Ifølge politiet i Oslo skal han ha slått hodet da han hoppet i vannet for å bade. Hva han har slått hodet i, er ukjent.

Ifølge politiet skal vitner på stedet ha opplyst at to personer skulle bade og at en av dem ble alvorlig skadet. Tilfeldigvis var det en lege på stedet som fikk hoppet i vannet og dratt mannen opp av vannet. Legen utøvde hjerte- og lungeredning.

Solem forteller at de har vært i kontakt med Oslo kommune om bedre skilting.

– Det er allerede skilt på stranden om at det er ulovlig å bade mellom klokken 22 og klokken 06, men vi har nå vært i kontakt med kommunen, som skal vurdere om det er behov for ytterligere skilting.