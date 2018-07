Illustrasjonsfoto: Turister på stranden i Marathi på Akrotiri-halvøya ved Chania på Kreta i Hellas. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Nesten 270.000 nordmenn har ikke nedbetalt fjorårets feriegjeld

NTB

Publisert: 15.07.18 12:07

INNENRIKS 2018-07-15T10:07:02Z

Mens årets fellesferie er i full gang, er det fortsatt over en kvart million nordmenn som ikke har betalt for ferien i fjor. Sosiale medier får skylda.

Det viser en undersøkelse som er foretatt av Respons Analyse for SpareBank 1.

Nærmere 270.000 nordmenn har nemlig fortsatt ubetalt gjeld eller saldo på kredittkortet etter sommerferien de hadde i fjor, viser undersøkelsen. Ytterligere 30.000 personer vet ikke om ferien er nedbetalt eller ikke.

Tallene er høyere enn samme undersøkelse foretatt i fjor. Da var det 129.000 nordmenn som ennå ikke hadde betalt ferien fra året før.

– Dette kan fort bli en farlig gjeldsspiral. Sommerferien kommer ikke akkurat overraskende på oss. Derfor er det veldig uheldig å starte sommerferien før fjorårets ferie er betalt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Han er overrasket over at så mange ikke prioriteter å få betalt ned forrige ferie og heller tar en rimeligere ferie i år. Undersøkelsen viser nemlig at hele 180.000 av dem som har ubetalt feriegjeld fra i fjor planlegger å reise til utlandet også i sommer.

Gir sosiale medier skylden

Arve Pettersen, Instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, mener moderne teknologi bidrar til at flere drar på seg feriegjeld som de ikke kan betale.

– I disse dager er det så viktig å vise at man er like bra som alle andre. Dette forsterker seg med alle som poster bilder på sosiale medier, som igjen er en direkte årsak til at vi føler vi må på ferie fordi alle andre gjør det, sier Pettersen til NTB.

– Noen burde snart si det er greit å dra på ferie i Norge, poengterer han videre.

Etterlyser strengere regler

At antall nordmenn med ubetalt gjeld har økt så kraftig det siste året, skremmer instituttlederen, som mener staten burde komme på banen.

– Tilgjengeligheten på enkle forbrukslån og kredittkort er altfor høy. Aktører som deler ut kroner i vilden sky bidrar til at folk ikke klarer å kontrollere bruken selv. Det må komme strengere regler som regulerer tilgjengeligheten, sier Pettersen

Senk ferieambisjonene

Forbrukerøkonomen i SpareBank1 anbefaler folk å prioritere økonomien foran ferien.

– Jeg ville tatt ned ferieambisjonene i sommer og heller prioritert å bli ferdig med den gamle feriegjelden. Da unngår du å få ekstra trang økonomi til høsten fordi du ikke klarte å si nei i sommer, sier Gundersen.

Han mener det er en grei tommelfingerregel å ikke bestille en dyrere ferie enn at du har råd til å betale alt når feriepengene kommer.