Mann som døde etter glovarmt bad ble senket ned i vannet med heis

En heis for bevegelseshemmede pasienter ble brukt da mannen som døde etter å ha blitt badet i en omsorgsbolig, ble senket ned i det svært varme vannet.

Det opplyser rådmann i Færder kommune, Toril Eeg, til VG.

En mann i 50-årene døde torsdag av brannskader har fikk da han skulle bades i omsorgsboligen han bodde i. Hendelsen skjedde søndag, i Færder kommune i Vestfold .

Mannen var ikke i stand til å si fra om at vannet han ble badet i, var for varmt.

Ansatt i helgestilling

Politiet i Vestfold etterforsker nå hva som skjedde da mannen ble badet i det alt for varme vannet.

Vedkommende som badet mannen i 50-årene, er deltidsansatt ved omsorgsboligen, og har det Eeg beskriver som «helserelatert utdanning og erfaring fra å jobbe i helsesektoren».

Ifølge rådmannen ble den ansatte tatt ut av sin stilling etter hendelsen søndag, og har siden ikke vært oppført i kommunens vaktlister. Vedkommende har likevel vært tilbake i omsorgsboligen hvor hendelsen skjedde.

– Den ansatte deltok på et krisemøte i omsorgsboligen torsdag, sier Eeg.

Skal sjekke temperaturen

Ifølge prosedyren for hvordan en pasient skal bades, skal den ansatte sjekke temperaturen på vannet, før pasienten senkes ned i karet, opplyser Eeg.

– Dersom pasienten ikke kan kontrollere temperaturen på vannet selv, er prosedyren at det skal sjekkes ved at den ansatte kjenner på vannet før beboeren senkes ned, sier Eeg.

En heis, som pasienten var plassert i, ble brukt sist søndag.

– Han ble senket ned i varmt vann i med en heis, sier Eeg.

Halvannen meter ledning

Heisen styres med en fjernkontroll, som er knyttet til heisen med en meter lang ledning. Ledningen kan forlenges med ytterligere en halv meter, ifølge Eeg.

Politiet har gjort tekniske undersøkelser i rommet hvor pasienten ble senket ned i for varmt vann.

– Det er nærliggende å anta at vannet ikke ble sjekket før beboeren ble plassert oppi badet. Dette er forhold som nå undersøkes. Politiet etterforsker saken, og kommunen vil selv iverksette en årsaks- og hendelsesanalyse, når politiet har gjort sine undersøkelser, sier Eeg.

Fylkesmann med tidligere innsigelser

Kommunen har nå bedt fylkeslegen opprette tilsyn i saken. Fylkeslege Jan Arne Hunnestad opplyste til VG torsdag at de med høy sannsynlighet går inn i saken.

Det vil isåfall ikke være første gang det opprettes tilsyn mot omsorgsboligen, hvor hendelsen skjedde.

VG får bekreftet at Fylkesmannen i Vestfold ved ett tilfelle tidligere har hatt tilsyn med omsorgsboligen hvor mannen i 50-årene bodde.

Ifølge Eeg var dette «for noe tid tilbake».

– Det har vært et tilfelle der det ble vurdert om kommunen ga forsvarlige helsetjenester til en beboer som bodde ved samme omsorgsbolig. Det ble opprettet tilsyn fra fylkesmannen, som konkluderte med at det ikke ble gitt forsvarlige helsetjenester. Resultatet ble at vedkommende ble flyttet til et høyere omsorgsnivå, sier Eeg.