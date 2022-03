ETTERTRAKTET: Apoteker har innført maksbegrensning ved kjøp av de høykonsentrerte jodtablettene Jodix.

50 kommuner mangler jodtabletter

Totalt 50 av 356 kommuner har rapportert at de mangler tabletter.

– Dette utgjør totalt 140.000 tabletter som nå fortløpende legges i bestilling etter hvert som kommunene bestiller, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til VG.

Selv om det regnes som usannsynlig at det må tas i bruk, fikk norske kommuner i forrige uke beskjed av helsemyndighetene om å gjennomgå jodberedskapen for barn under 18 år, gravide og ammende.

Påfyll neste uke

Dette skjer i kjølvannet av den alvorlige situasjonen i Ukraina – og for å gjennomgå jodberedskapen for atomhendelser og melde tilbake via statsforvalterne om de har tilstrekkelig antall jodtabletter tilgjengelig for de nevnte gruppene.

– Helsedirektoratet regner å ha et tilstrekkelig antall tabletter i neste uke til å dekke behovet til alle de 50 kommunene som har rapportert om mangler, opplyser Nakstad.

– I tillegg har vi anskaffet egne tabletter til definert innsatspersonell over 18 år som det kan bli aktuelt for dersom Kriseutvalget for atomberedskap (KUA) anbefaler slike tabletter brukt ved en hendelse som medfører nedfall av radioaktive partikler i Norge.

Nakstad legger til at de også har bedt kommunene påse at de har gode nok systemer for distribusjon og utdeling av tabletter, dersom det skulle bli behov for det.

– Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sender i ettermiddag ut et brev til landets kommuner der vi svarer på flere spørsmål om atomberedskapen i helsesektoren, sier han.

På krigens første dag, 24. februar, erobret russiske styrker Tsjernobyl, åstedet for historiens verste kjernekraftulykke, nord i Ukraina.

Allerede dagen etter meldte flere norske apotek om at de var utsolgt for jodtabletter, som Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet siden 2019 har anbefalt nordmenn å ha hjemme som en sikkerhet.

Ekspertene: Dette bør du vite om jod

Helsedirektoratet meldte tidlig i forrige uke at de hadde fått mange henvendelser fra folk som er bekymret for utviklingen i Ukraina, og som ønsker å ha jodtabletter hjemme.

Inntak av jodtabletter vil kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen som gir kreftrisiko hos unge mennesker. Du skal i utgangspunktet ta bare én tablett hvis det skjer.

Nakstad har tidligere gått ut og advart mot å hamstre feil jod-tabletter, for det er ikke kosttilskuddet jod man skal ha liggende i tilfelle atomulykke eller atomkrig.

I tillegg bes folk over 40 år om å la være å kjøpe jodtabletter. Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser.