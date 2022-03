SIER NEI: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier de ikke planlegger akutte og raske kutt i drivstoffavgiftene.

Vedum vil bruke mindre oljepenger - varsler ingen raske kutt i drivstoffprisene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier de planlegger å bruke mindre oljepenger neste år. Han lover også at vanlige folk samlet skal få lavere avgifter i år, men lover ikke store kortsiktige kutt i bensinprisene.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

I førster del av denne uken avholdt regjeringen et av årets viktigste møter - for innholdet i din lommebok:

Den såkalte marskonferansen er en regjeringskonferanse hvor rammene om neste års statsbudsjett i stor grad legges.

Etter de møtene og etter statsminister Jonas Gahr Støres Ukraina-tale fredag, letter finansministeren på sløret om hva vi kan forvente oss ut året og neste år - sett i lys av den nye økonomiske situasjonen etter angrepet på Ukraina.

– Putins angrep på Ukraina skaper usikkerhet, men hvis fallet i ledigheten fortsetter og flere bidrar til verdiskapning i stedet for å motta oljepenger, som mange har fått de to siste årene gjennom pandemien, har jeg stor tro på at vanlige folk vi få bedre råd både i år og neste år, sier han til VG.

OLJEPENGEBRUK: Vedum sier målet er å bruke mindre oljepenger neste år enn i år.

Han sier krigsusikkerheten gjør arbeidet med statsbudsjettet krevende.

– Vi ser at krigen i Ukraina har store konsekvenser for Europa, råvarepriser og dette treffer også oss. I arbeidet med neste års budsjett blir trygghet den store saken: Trygghet for liv og helse, trygghet for folks personlige økonomi, men og trygg økonomisk styring.

3,5 milliarder kroner mer til forsvaret og en rekke flyktningetiltak koster.

– Ingen tvil

– For meg var det ingen tvil om at vi skulle styrke innsatsen på beredskap allerede i inneværende budsjett. Vår viktigste jobb som regjering er å holde folk trygge.

Flere nye kostnader kan også bidra til at regjeringen ikke har så stort handlingsrom neste år:

Blant annet vil regjeringen få økte kostnader gjennom reversering av fylkessammenslåinger.

Og kanskje det tyngste økonomisk: Det blir stadig flere eldre, som gjør at pensjonskostnadene øker.

Økte kostnader knyttet til krigen, kommer oppå dette.

– Det var ingen som forutså i fjor at Russland skulle angripe Ukraina. Den

situasjonen krever at regjeringen gjør investeringer i styrket nasjonal beredskap allerede i år. Derfor øker vi satsingen på forsvar og sivil beredskap med over 3,5 milliarder kroner i 2022.

– Risikerer dere å måtte øke skattene eller bruke mer oljepenger?

– Målet er å bruke mindre oljepenger neste år enn i år.

Han sier en årsak til at det bør kunne la seg gjøre, er at flere er tilbake i jobb.

– Det gjør at folk gjennom arbeid bidrar inn i budsjettet, og gjør at det blir mindre behov for å ta av pensjonsreservene.

Om skatt sier han dette:

– Vår hovedtanke er at de som tjener under 750.000 skal få skattelettelser neste år. Det kan bli moderate endringer i skattenivået, men det skal ikke ramme de med vanlig og middels inntekt.

– Mindre oljepenger

KRIG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum svarer «det er krig nå» når VG spør om forbannelsen i Sp-land over de høye bensin- og dieselprisene.

Flere partier foreslår å fjerne veibruksavgiften og CO2-avgiften på bensin og diesel, slik at bensinprisen kan reduseres fra over 25 til under 20 kroner.

Etter Støres Ukraina-tale fredag, var Frp-leder Sylvi Listhaug, maskinentreprenørenes leder, Julie Brodtkorb, NAF ute og kritiserte manglende kutt.

Også KrFs Kjell Ingolf Vedum mener kutt har en rekke fordeler.

I TOTTENE PÅ HVERANDRE: Vedum møtte leder Julie Brodtkorb I Maskinentreprenørenes forening under et bedriftsbesøk i fjor. Stemningen er ikke like lystig nå.

Vedum vil foreløpig ikke gi slike løfter.

– Målet vårt er at familier samlet skal oppleve avgiftslettelser, slik at de skal beholde mer av lønnen både i 2022 og i 2023. Vi vil gjøre grep for å gjøre hverdagen bedre for vanlige folk med vanlige inntekter.

– Det står nå Sp-velgere der ute i landet og banner når de fyller bensin til over 25 kroner literen?

– Det er krig nå. Da er det trygghet og beredskap vi prioriterer. Som sagt skal det samlede avgiftstrykket folk med vanlig inntekt har, ned. Og de økte prisene vi nå opplever, vil være med i den vurderingen. Selvfølgelig skal vi også her vurdere drivstoffavgiftene.

Han sier det er avgjørende at de ikke bidrar til at rentene stiger, ut over de renteøkningene som Norges Bank har signalisert at kan komme.

– Det er selvfølgelig viktig og det sikrer vi best gjennom forutsigbar og langsiktig styring, hvor det sentrale er at flest mulig er i jobb og bidrar til verdiskapningen.

Da Vedum kikket inn i glasskulen i romjulen, sa han at «det brede lag av folket ligger an til å få litt mer i lommeboken i 2022 enn i år og enda mer i 2023».

FRA RO TIL KRIG: Kjøkkenet og ro var rammen rundt nyttårsintervjuet med Vedum. Nå har situasjonen for norsk økonomi blitt kraftig endret.

Det var lenge før den russiske invasjonen i Ukraina og bensinprisene fulgte strømprisene til himmels.

– Det kan bli vanskelig å holde?

– Jeg ser positivt på mulighetene. Før Putins angrep på Ukraina, så utsiktene veldig gode ut, med ledighet på vei ned og sysselsettingsgraden på vei opp. Det er bra for dem som er tilbake i jobb og for samfunnet totalt.

– Hvordan få til det når kostnadene til strøm, drivstoff og mat stiger så mye?

– Selv om det er litt rufsete akkurat nå, er fortsatt målet at vi skal klare å gjøre grep som gjør at vanlige folk skal føle trygghet for sin økonomi og jobb.

Flere politiske partier har etterlyst en plan for hvordan kommunene skal ta imot flyktningestrømmen, hvor Høyre har bedt om at regjeringen planlegger utifra flere scenarioer.

– God plan

Han sier de har svart på det i dag.

– Vi har planlagt for ulike scenarioer, og disse oppdateres fortløpende. I dag varsler og regjeringen en omfattende plan for å styrke beredskapen vår nå. Her er det grep for å hindre at noe skjer her i landet, grep for å effektivt varsle befolkningen om det er nødvendig og tiltak for å styrke

håndteringen av eventuelle beredskapssituasjoner. Vi har også en god plan for mottak og håndtering av flyktninger.