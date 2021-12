FREMGANG: Politiinspektør Gjermund Hanssen sier at tipsene de har mottatt har stor verdi, selv om de ofte gjelder informasjon politiet allerede har. Et bilde av passet til Ole Henrik Golf har blitt misbrukt i Lørenskog-saken.

Politiet etter over 80 Lørenskog-tips: − Fravær av svar blir også gode svar

Identiteten politiet mener har blitt misbrukt i Lørenskog-saken har blitt funnet andre steder. Nå kan etterforskningen spisses ytterligere, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For litt over en uke siden gikk politiet ut og ba om tips. De hadde avdekket en identitet de mener gjerningspersonene bak Lørenskog-saken har misbrukt i planleggingen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen (68).

I løpet av det første døgnet fikk politiet inn rundt 40 tips. Nå har de fått inn over 80, opplyser politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.







– Flere av tipsene anses så relevante at de blir fulgt opp med videre etterforskningsskritt i form av avhør, søk opp mot tidligere innhentet informasjon og ny informasjonsinnhenting. Vi ønsker ikke gå i detalj på enkelttips eller de etterforskningsskritt som nå utføres, sier Hanssen.

Info Politiets etterlysning Politiet etterlyser alle som har solgt, delt eller kjøpt pass-kopien på det mørke nettet i håp om at det kan lede til at man løser Lørenskog-forsvinningen. De ber også butikker og betalingstjenester gjøre søk i sine systemer for å se om de kan finne spor av: Passet hans

Det mystiske telefonnummeret +47 40 74 56 68

E-postadressen ohgolf@mail.com

Golfs forretningsadresse Store Elvegate 16 A Kontakt politiet på telefonnummer 64 81 95 99 eller via tipsskjema Tips VG på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 958 51 904. Vis mer

Den 29. november gikk politiet ut med en etterlysning: Alle som har hatt befatning med passet, et telefonnummer og en e-postadresse knyttet til Ole Henrik Golf (32) fra Mandal, bes om å melde seg.

Golf er sjekket helt ut av saken, og politiet har konkludert med at han er offer for identitetstyveri.

En fotokopi av passet til Golf har blitt solgt på det mørke nettet. Det har blitt misbrukt til det politiet mener er planleggingen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen fra boligen hennes i Lørenskog.

Det var den 31. oktober 2018 Hagen forsvant. Hun har aldri blitt funnet, og hennes ektemann Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.

Allerede kjent

– Selv om vi har mottatt mange relevante tips tegnes det ikke noe bilde av at identiteten til Golf er misbrukt i særlig stor utstrekning utover det vi allerede hadde avdekket.

Selv om tipsene sammenfaller med mye av det politiet allerede var kjent med, peker Hanssen på at det også kan være en fordel:

– Dette gjør at vi kan spisse etterforskningen ytterligere. Selv om det fortsatt kan være mørketall, mener vi nå at vi har så god oversikt over det totale misbruket, at fravær av svar også blir gode svar, med tanke på å kartlegge det totale omfanget.

– Ett godt tips

Hanssen sier de i utgangspunktet ikke er så opptatt av antall tips, men ser først og fremst på innholdet og hvordan disse kan brukes til å opplyse saken best mulig.

– Satt på spissen, trenger vi bare ett godt tips for å komme videre i saken. Det kan også være at flere tips inneholder bruddstykker av informasjon som blir interessante når de sees i sammenheng, eller holdes opp mot annen informasjon i saken, forklarer han.

Politiinspektøren sier videre at de opplever at etterlysningen har nådd bredt ut, og at mange har fulgt oppfordringen om å gjøre aktive søk og undersøkelser i egne systemer.

– Sett fra vårt ståsted ble dette et godt eksempel på hvordan politiet kan samarbeide med allmennheten i etterforskningen av en alvorlig straffesak, og vi er takknemlige ovenfor alle som har bidratt, sier han og fortsetter:

– Vi er også takknemlige for at Ole Henrik Golf stilte opp, og understreker igjen at etterlysningen knytter seg til misbruket av hans identitet og ikke til han som person.