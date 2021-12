HØYT SYKEFRAVÆR: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier covid-pasienter ofte blir liggende lenge og belaster kapasiteten på sykehuset.

Helsedirektøren slår alarm om sykefraværet i helsevesenet: − Kan få konsekvenser for samfunnssikkerheten

Helsedirektoratet mener det nå er en risiko for at norske sykehus og kommuner kan havne i en situasjon der behovet for nødvendig helsehjelp er større enn de kan tilby.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utrede situasjonen på sykehusene.

– Vi mener nå at det er risiko for at Norge havner i en situasjon hvor behovet for nødvendig helsehjelp blir større enn vi klarer å tilby, både i kommunen og sykehusene. Derfor er det nødvendig å skru til noen ekstra hakk, sier Guldvog.

Klokken 19.00 skal regjeringen presentere nye og strengere tiltak. Helsedirektoratet har anbefalt dem å stramme inn.

Guldvog begrunner det med at sykehusinnleggelsene har fulgt smittetallene gjennom hele pandemien, men andelen som har behov for sykehusinnleggelse er mindre og vaksinasjonsgraden øker.

Antall pasienter som trenger intensivbehandling øker ofte én til to uker etter innleggelse.

– Disse pasientene blir ofte liggende lenge og belaster kapasiteten. Coronapasientene er av flere grunner mer ressurskrevende enn andre pasienter som er innlagt på sykehus og intensivavdelinger, sier helsedirektøren.

Leder i intensivgruppen i Norsk Sykepleierforbund, Paula Lykke, sa tidligere tirsdag til VG at flere sykehus melder om fulle intensivavdelinger.

Aldri hatt høyere sykefravær

Samtidig forteller helsedirektøren at sykefraværet i helsetjenesten aldri har vært høyere enn i tredje kvartal i år.

– Ut fra trendene venter vi en ytterligere økning i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år, sier han og fortsetter:

– Fortsatt økning av sykefraværet kan få konsekvenser for samfunnssikkerheten og viktige sektorers evne til å levere nødvendige tjenester til befolkningen.

Helsedirektøren understreker at TISK (kommunene arbeid med testing, isolasing, smittesporing og karantene) er helt avgjørende for å kunne redusere den eksisterende smittespredning og forsinke forekomsten av omikronvarianten.

– Kommunenes kapasitet er nå svært presset. Lettelser i tiltakene gjennom høsten har gjort det vanskelig å gjennomføre smittesporing fordi antall nærkontakter har økt. Begrenset tilgang til hurtigtester og selvtester gjør at det er et større behov for kontaktsreduserende og mobilitetsreduserende tiltak, sier Guldvog.

– Det ser ikke lyst ut?

– Det ser ikke lyst ut om vi ikke treffer riktig tiltak, sier helsedirektøren.

Helsedirektoratet har i flere runder anbefalt strengere tiltak enn det regjeringen har valgt å innføre, og strengere tiltak enn det Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt.

– Har du noen signaler om at regjeringen ikke vil treffe riktige tiltak?

– Jeg har god grunn til å tro at tiltakspakken nå er veldig godt gjennomtenkt, Men det er viktig for oss å få frem hva som er begrunnelsen for tiltakene, sier Guldvog.