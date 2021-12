Dette er de nye karantene-reglene

Natt til onsdag trer regjeringens nye karanteneregler i kraft. «Øvrige nærkontakter» må nå i karantene – noe som kan bety at juleselskapet ryker.

Publisert:

Mandag innførte regjeringen nye, inngripende coronatiltak.

Natt til onsdag 15. desember trer de nye innstrammingene i kraft, og med det kommer det også nye, strengere regler for karantene.

De nye reglene sier at det er karanteneplikt for husstandsmedlemmer og «tilsvarende nære» med mulighet for å teste seg ut etter syv dager.

De som regnes som «øvrige nærkontakter» kan teste seg ut etter tre dager, men de må til gjengjeld i en «fritidskarantene» til de har testet negativ etter syv dager.

Hva betyr egentlig dette i praksis, og hva menes med «øvrige nærkontakter»?

– De øvrige nærkontaktene er de som ikke bor sammen med den som er smittet eller er kjæreste eller lignende. Definisjonen er alle andre som har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, forklarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Disse må nå i karantene og kan teste seg etter tre dager. Hvis de tester negativt kan de gå på jobb, men de må ha karantene i fritiden: Ikke kino, ikke noe annet enn å være hjemme.

Etter syv dager kan også denne såkalte fritidskarantenen avsluttes, dersom du tester negativt.

– Det vil si at hvis du er nærkontakt med en smittet fire dager før jul og du tester negativt etter tre dager, så kan du ikke gå i juleselskap?

– Det er riktig. Du har fritidskarantenen, og syv dager etter siste kontakt med smittet. Hvis du tester negativt er du ferdig med hele karantenen, svarer Nakstad.

– Dette gjelder for så vidt alle som har vært mindre enn to meter unna noen som har vært smittet i mer enn 15 minutter?

– Det er en skjønnsvurdering – i et klasserom er det ingen som står med stoppeklokke og tar tiden, og der vil man ofte lande på at det er sannsynlig at de har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 min gjennom en skoledag. For alle oss andre er hovedregelen at har du sittet ved siden av noen som har vært smitteførende, mer enn kvarter, defineres du som nærkontakt.

Tidspunktet en skal begynne å regne fra når man skal finne ut om man er en nærkontakt, er to døgn før den smittede testet positivt eller fikk symptomene sine, ifølge Nakstad.

– Man må ta høyde for at de kan ha vært smittsomme uten symptomer før de ble syke, sier han.

– Noen har et barn i en klasse der barn har vært nærkontakt av annet barn, hvordan skal familien forholde seg til det?

– Da er i så fall barnet i karantene, og da må man følge opp det på vanlig måte. Men foreldre er ikke i karantene med mindre barnet de bor med tester positivt eller får symptomer. Da blir man husstandsmedlem av en som er smittet, og må vente syv dager før man kan teste seg ut.