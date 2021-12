KØ: Nå er det innført nye test-krav på grensen og det var kø ved Svinesund fredag ettermiddag.

FHI: Vet ikke om de nye tiltakene vil få ned smitten

Regjeringen har strammet inn for hele landet, men spesielt på Østlandet. Hva slags effekt det vil få på smitten, er uklart.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det vet vi ikke. Det er vi usikre på og dette er grunnen til at vi vil følge nøye med, sier FHI-sjef Camilla Stoltenberg.

For Norge generelt kom det torsdag nye anbefalinger, om for eksempel å redusere antall nærkontakter. Men på Østlandet ble det innført strenge tiltak som munnbindpåbud og krav om bordservering.

Smittetallene i Norge nå rekordhøye, og rekorden for hvor mange smittede som er registrert på én dag og én uke er nylig tangert:

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har presisert at strategien nå, er å beholde kontrollen, og at lave smittetall ikke er et mål i seg selv.

– Det har først og fremst vært et mål å hindre at vi får en veldig rask stigning i innleggelser og at vi får kapasitet nok til å følge opp de tiltakene som er iverksatt for øvrig, sier Stoltenberg.

Også i antall nye coronainnlagte på sykehus har det vært en sterk økning i høst, selv om det ikke er like høyt som tidligere bølger, og kan være i ferd med å flate ut:

FHI-sjefen påpeker at mange kommuner i tillegg er hardt presset nå.

– I kommunene trenger de rett og slett at de som er smittet har sett færre, slik at smittesporingsoppgavene ikke blir uoverkommelige, sier Stoltenberg.

Men hvordan omikron vil påvirke smitten og innleggelsene fremover, er også uklart. Og FHI frykter at vaksinene kan ha dårligere effekt på denne varianten.

Info Omikron-varianten Varianten har 32 endringer i spike-proteinet, som er mye, og kan påvirke hvor smittsomt det er og hvor god den er på å omgå vaksinebeskyttelsen. Smitte: Den har spredt seg veldig fort i Sør-Afrika. Det er indikasjoner på at den kan være mer smittsom enn delta-varianten, men det er enn å tidlig å si.

Vaksine: Det er fremdeles uklart om dagens coronavaksiner har like god effekt mot omikron-varianten som de har mot delta-varianten.

Alvorlighet: Det er også uklart om varianten kan gi et midlere eller mer alvorlig sykdomsforløp enn delta-varianten. Vis mer

Grensetestingen: - Ikke optimalt

For å hindre spredning av omikron, er det innført strengere krav for reisende, for nå må også fullvaksinerte teste seg etter å ha kommet til Norge. Enten på grensen, hvis de kan, eller innen 24 timer etter at de har kommet til Norge.

Dette er ikke optimalt, mener FHI, som har påpekt at det beste ville være test av alle på grensen for å få bedre oversikt og kunnskap. Men de er samtidig tydelige på at det ikke er kapasitet til det nå.

– Tror dere at dette vil ha en god effekt?

– Det er ikke optimalt. Men det er i hvert fall et forsøk på å markere at dette faktisk er viktig, og så får vi følge det opp og se hvordan det ser ut, og det vil vi jo få resultater på i løpet av kort tid, sier Stoltenberg.

Test av alle på grensen ville store ressurser, blant annet helsepersonell og politikontroll.

VARIANT-TRØBBEL: Norge og en rekke andre land har strammet inn på grensen etter at omikron ble oppdaget. Bildet er fra fra Schiphol, der det nylig landet to fly fullastet med smittede.

Kan være straffbart å droppe test

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i at grensetestingen som blir satt i gang nå ikke er optimal - men han sier det er det beste som er mulig å få til.

For faktisk kan du nå reise inn i Norge, kjøpe deg en test på 7–11 og ta den hjemme uten at du sier ifra til noen om dette. Men, påpeker Guldvog, det nasjonale kontrollsenteret har mulighet til å gjøre stikkprøver.

– Hva skjer hvis du ikke har tatt testen og det har gått mer enn et døgn?

– Det er ikke sånn at det står noen utenfor døra di når det har gått en dag og gir deg bot. Men etter smittevernloven er du pliktig å bidra til at du unngår å sette andre i fare. Og hvis du har en plikt om å teste deg, og det viser seg at du er smittet uten å teste deg, så har du gjort noe som setter andres helse og liv i fare. Så derfor kan dette være straffbart, sier Guldvog.

