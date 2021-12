STORE STYRKER: En rekke mannskaper fra alle nødetatene rykket ut etter at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep med pil og bue og stikkvåpen i Kongsberg.

Kongsberg-drapene: Mener Bråthen gjorde seg tanker rundt angrepet i forkant

Teorien om at Espen Andersen Bråthen skal ha gjort seg tanker om angrepet i Kongsberg i forkant, er styrket.

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Den teorien som er styrket, er at han har gjort noen tanker om dette i forkant, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Espen Andersen Bråthen er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen under et angrep i Kongsberg onsdag 13. oktober.

Etterforskningen har så langt avdekket 24 fornærmede. Av disse er fem drept, tre fysisk skadet og 16 er utsatt for andre hendelser som politiet fortsatt etterforsker.

Torsdag møtte han til nytt avhør hos politiet.

– Det var et avhør hvor vi hadde en del spørsmål som vi ønsket å få svar på. I all hovedsak så stemmer hans forklaring med både vitners forklaringer og med etterforskningen, sier Omholt til VG.

Bråthen har erkjent de faktiske forhold, at han har begått handlingene, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

Psykiatrisk rapport i januar

Bråthen hadde tre ulike våpen med seg på drapsraidet i Kongsberg; en bue med piler og to stikkvåpen.

Politiet mener at disse trolig er kjøpt på internett «en stund tilbake i tid», men de har ikke ønsket å tidfeste dette ytterligere.

Politiets hovedhypotese er at Bråthen var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen.

Bråthen gjennomgår nå en full psykiatrisk undersøkelse for å avklare hvorvidt han var strafferettslig tilregnelig eller ikke da drapene fant sted.

– Den forventer vi svar på i slutten av januar, sier Omholt.

Flere av Bråthens barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren undersøker det gjennom en tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

Kartlegger historikken

Etterforskningen dreier seg nå blant annet om Bråthens historikk, både når det gjelder hans helse og hans historikk hos politiet.

VG har tidligere skrevet at Bråthen i fjor ble ilagt et besøksforbud mot sine foreldre, og at han også har blitt anmeldt av Coop samt at Kiwi tidligere har bedt om besøksforbud mot den nå drapssiktede mannen.