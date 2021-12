Bussene i Tronheim var fulle av studenter i dag tidlig, på vei til eksamen. Studentene reagerer på at de må stå tett i tett.

Ber NTNU rydde opp etter student-trengsel

– Fullstappede busser på vei til eksamen, advarer studenter ved NTNU. Nå krever studentleder at det ryddes opp.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Bildet er tatt fredag morgen klokken 08.10 i Trondheim, og viser studenter som må stå tett sammen. Mange studenter i byen må møte til skoleeksamen på Sluppen og andre NTNU-lokaler.

– Fullstappede busser på vei til eksamenslokaler på Sluppen, melder en av dem til VG.

I går ble det kjent at og mange studenter er rasende og har organisert ulike underskriftsaksjoner, for å få digital hjemmeeksamen. De frykter smitte - blant annet på kollektivtransport til lokalene.

Leder for Studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund, reagerer på trengselen. Tidligere har universitetet lovet økt busskapasitet for å unngå trengsel og fare for smitte på vei til eksamen.

Studentleder Andreas Knudsen Sund.

– Det er svært problematisk. Ekstrabussene til Sluppen dekker ikke området øst i byen med blant annet Moholt og Voll studentby. Vi skal be NTNU om å fikse det snarest, sier studentleder Andreas Knudsen Sund til VG.

Setter inn flere busser

NTNU svarer at kapasiteten økes ytterligere.

– Til orientering så ble det fra og med i dag morges satt inn ti ekstra busser for å transportere studenter til eksamen på Sluppen og Dragvoll i Trondheim. Kapasiteten økes spesielt om morgenen og ettermiddagen. Bussene er innleid av NTNU og studenter reiser gratis. De blir satt inn for å sørge for at alle studenter skal komme seg trygt til eksamen, nettopp fordi vi har fått rapporter om trengsel på de ordinære bussrutene til AtB enkelte tider på dagen, sier Jan Erik Kaarø ved NTNU.

NTNU i Trondheim.

Ordningen med ekstrabusser vil gjelde for hele resten av eksamensperioden, men antall busser blir regulert fra dag til dag etter hvor mange eksamener som holdes, ifølge Kaarø.

Det har vært mye diskusjon rundt eksamen de siste dagene. En gjennomgang VG hadde med studiestedene, viser at det er ulik praksis på hvordan studenter med symptomer vil bli håndtert. Problemstillingen er at mange studenter har varslet at de vil møte uansett, fordi de frykter forsinkede studier.