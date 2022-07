GARDERMOEN: Mange fikk reisen sin kansellert da SAS-pilotene gikk ut i streik mandag klokken 12.00.

SAS-ekspert om streiken: − Ingen tegn på at den blir kortvarig

To steile fronter krangler om sin egen eksistens. Derfor er det vanskelig å se en løsning på dette, mener flere eksperter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag klokken 12:00 gikk alle SAS-pilotene i Skandinavia ut i streik, og med det ble de fleste flyene parkert. 30.000 passasjerer vil rammes daglig.

Flyanalytiker Jacob Pedersen klarer ikke å se en umiddelbar løsning for at partene skal få flyene opp i luften igjen. Dette dreier seg nemlig om en eksistensiell konflikt for begge parter:

– Det handler om mer enn penger, men selve strukturen. Det handler om å få nye investorer, så det er en vanskelig situasjon for selskapet å være i, sier flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank til VG.

EKSPERT: Flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank sier dette er en veldig kompleks konflikt.

Han har lenge hatt SAS som ekspertfelt og sa til VG forrige uke at han trodde det kom til å bli streik.

Etter at streiken ble et faktum, raste SAS-sjefen og mente det er en streikekultur blant pilotene, mens pilotene selv sier det er uforståelig at ledelsen ikke aksepterer det pilotene foreslår av kostnadskutt.

– Det er ingen betryggende tegn på at den blir kortvarig. De har forhandlet i flere dager, med flere utsettelser og likevel ble de ikke enige, sier han.

Dette krangler de om

Kort fortalt dreier streiken seg om underselskaper SAS har opprettet for å ansette piloter på andre vilkår enn i moderselskapet.

Dette er et av de viktigste grepene de tar for å spare 7,5 milliarder svenske kroner årlig, som selskapet har lovet investorene.

SAS mener dette er nødvendig for å overleve, mens pilotene kaller det fagforeningsknusing og en trussel mot den skandinaviske lønnsmodellen. Pilotene frykter at de rettighetene man har opparbeidet seg gjennom fagforeningen, mister man fordi man blir ansatt i datterselskap.

Pilotene har også sagt at de er villig til å slå SAS konkurs heller enn at piloter som mistet jobben under pandemien blir gjenansatt i underselskapet.

– Det er vanskelig å se hvordan SAS kan gå videre her fordi ledelsen har gjort det klart at det klart at de trenger disse underselskapene.

– Hvordan kan de komme til en enighet?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke et godt svar på det spørsmålet.

BI-ekspert: Ikke et pengespørsmål

BI: Førsteamanuensis Alexander Sønderland Skjønberg tror ikke streiken er over med det første.

Også Alexander Sønderland Skjønberg, førsteamanuensis ved BI, sier det er vanskelig å se en klar slutt på konflikten:

– De er uenige om et veldig prinsipielt spørsmål. Hvordan de skal få løst dette er vanskelig å se for seg. Men en av partene kommer til å gi etter på et eller annet tidspunkt.

– Det er ikke så ofte man har sånne spørsmål i en streik. Det er ikke bare spørsmål om kroner og øre.

«Vag enighet» kan være løsning

– Hvor lenge kan denne vare?

– Det er så vanskelig å si for jeg vet ikke hvor de står i forhandlingene, men jeg tipper kanskje en ukes tid.

Han understreker at streiker ofte varer i flere uker, men at partene her vil prøve å finne sammen igjen fordi konsekvensene er så dramatiske:

– Når det rammer så hardt vil jeg tippe at det skjer raskere enn ellers. Nå er vi midt i fellesferien. Det er heller ikke så ofte man ser streik i et selskap som går så dårlig, og det vil nok påvirke varigheten.

Pilotene sier de er villig til å streike lenge om nødvendig.

Forrige SAS-pilot-streik i 2019 varte i 6 dager.

Skjønberg sier det typiske når man først har valgt å gå ut i streik, er at det ofte blir litt fastlåst.

– Det er sjelden man snakker om bare noen dager. Når de først har gått ut så hardt er det vanskelig å se for seg at den ene skal ta kontakt med en gang. Riksmekler kan involvere seg igjen, men det er ikke vanlig innen kort tid. Her tenker jeg det vil gå hvert fall noen dager før de får press på seg fra noen andre. Det blir jo litt hvem som vinner i offentligheten, så må de på et eller annet tidspunkt finne veien tilbake.

Skjønberg understreker at han ikke vet hva som er blitt lagt på bordet i forhandlinger, men at et mulig kompromiss mellom partene kan være at man blir enige om å utrede videre:

– Det kan tenkes at man skal utrede det og har en slags vag enighet om hva løsningen skal være i fremtiden. Men det er litt vanskelig når kravet går på hvordan sas skal organisere virksomheten.

For SAS kommer streiken på verst tenkelig tidspunkt fordi sommertrafikken er den viktigste sesongen.

SAS-sjefen Anko van der Werff var tydelig frustrert da han kommenterte streiken tidligere mandag. Han er helt avhengig av å hente inn mer kapital, og er bekymret for hva en streik midt i høysesongen for flytrafikken kan få å si for selskapets fremtid.

– Hvordan i verden skal dette hjelpe? spurte han.

Går mot konkurs

Flyanalytiker Jacobsen tror selskapet raskt kan gå til konkurs:

– Ja, og det vil komme veldig raskt på. SAS hadde rundt 8 milliarder kroner i likviditet 30. april, og halvparten vil være borte innen to uker. Det er veldig dyrt med parkerte fly og at ingen bestiller nye billetter.

Han anslår at streiken koster rundt 100 millioner svenske kroner om dagen.

At SAS ikke har mange ukene igjen hvis streiken fortsetter, er flyanalytiker Espen Andersen ved BI enig i:

– Enten gir pilotene seg, SAS gir seg, ellers går selskapet konk.

– Hvis det varer over lenger tid, går SAS konk. Og det tar ikke så veldig lang tid, tror jeg. SAS er avhengig av tillit i markedet, så hvis du begynner å fly igjen og du ikke får kreditt på drivstoff, kan du ikke fly.

– Vanskelig å forstå pilotene

–Det er ikke en god situasjon i det hele tatt. Det er veldig vanskelig å forstå pilotene. Jeg tror de har vanskeligheter med å skjønne hvilken vanskeligheter selskapet står i og at de tror staten, for eksempel den danske, vil komme inn og redde.

Svenske stat og danske har drøyt 21 hver seg, resten er mindre investorerer.

Presse-sjef i SAS, Tonje Sund, sier til VG at de ikke vil spekulere i når selskapet går tom for penger, men understreker at en streik i høysesongen er dramatisk for selskapet.