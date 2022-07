STORT OMFANG: Totalt kan 900 SAS-piloter i Skandinavia bli tatt ut i streik fra lørdag. Det vil ramme flytrafikken – og kundene – hardt.

SAS-konflikten: 571 SAS-fly kan bli innstilt på fire dager

Dersom partene ikke blir enige før midnatt, kan 571 SAS-avganger bli kansellert de nærmeste dagene.

Det pågår nå intense forhandlinger i Stockholm mellom flyselskapet og dets piloter, som truer med storstreik fra lørdag.

VG har sjekket hvilke SAS-flygninger som skal gå til og fra norske flyplasser de neste dagene – og deretter søkt opp flynummer på SAS.no.

Totalt er 571 av 944 flygninger på lørdag, søndag, mandag og tirsdag merket med «sannsynligvis innstilt hvis streiken inntreffer».

Det betyr i så fall kansellering av 60 prosent av flygningene:

Her kan du søke på byer eller flynummer, og se hvilke flygninger som SAS mener kan bli innstilt ved streik:

– Håper på en løsning

Både norske og svenske meglere er til stede i Stockholm for å bistå med forhandlingene. Det har kommet lite informasjon fra partene i dag, men det er blitt tolket som et positivt signal at det både torsdag og fredag har vært i direkte samtaler.

SAS vil ikke kommentere status i forhandlingene.

– Vi håper på en løsning, så vil det bli informert fortløpende. Dersom en flygning blir forsinket eller kansellert, vil vi informere passasjerer via sms, sier pressesjef Tonje Sund i SAS Norge.

Lederen for Norske SAS-flygeres forening var torsdag klar på at de er villige til å la selskapet gå konkurs, fordi de mener det står om så viktige prinsipielle spørsmål. Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS slo fredag kveld knallhardt tilbake mot fagforeningene - og anklaget dem «for å holde kundene som gisler».

– Så lenge de forhandler, må man si at det er håp, mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Info Disse tas ut hvis det blir SAS-streik Norske SAS-flygeres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag én.

SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter. Til sammen tas dermed alle deres 402 piloter, kapteiner og styrmenn ut i streik. I Danmark jobber det ca. 250 piloter for SAS Scandinavia.

I Sverige er det snakk om 240 piloter. Totalt vil da nær 900 piloter ansatt i SAS Scandinavia tas ut i streik. I tillegg har flymekanikere i SAS organisert under Dansk Metal varslet en sympatistreik. De vil gå ut i streik 5. juli hvis det blir pilotstreik. Vis mer

Forhandlingene er komplekse, men sentralt står opprettelsen av to nye datterselskap: SAS Link og SAS Connect. Det er konflikt om selve omstruktureringen, vilkårene for pilotene i de ulike selskapene og gjenansettelse av pilotene som ble oppsagt under pandemien.

SAS sier de ønsker å skape et lønnsomt og bærekraftig flyselskap for fremtiden, mens pilotene mener de må ta en kamp for grunnleggende rettigheter.

– Det har kommet noen signaler om at de forhandler uten meglerbistand, og det er jo bra det. Men det er tunge elementer de skal enes om nå. Jeg tror begge partene forstår hvor alvorlig dette er for SAS, sier Elnæs.