MAKS UFLAKS: Jan-Kåre og Romeo er begge skuffet over at det ikke ble noen London-tur.

Norwegians umulige flytur: – Smått utrolig ombooking

Jan-Kåre Roso (57) og bonussønnen Romeo Roso Serrano (14) fikk flyet sitt til London kansellert natten før. Flyet de ble ombooket til, er fysisk umulig å komme seg på.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jan-Kåre hadde gledet seg stort til å besøke sin høygravide datter i London. Romeo hadde lenge sett frem til «guttetur».

Men flystreik, flykaos og ferie er en kabal som fremdeles ikke alltid går opp.

Norwegian-flyet skulle i utgangspunktet ta av lørdag klokken 08.55, med retur 4. juli. Natt til lørdag får Jan-Kåre og sønnen beskjed om at flyet deres er kansellert på grunn av tekniske problemer:

– Nå er det bare å slå av vekkerklokken, tenkte jeg. Det var ekstremt frustrerende.

KANSELLERT: Klokken 03.14 får Jan-Kåre beskjed om at flyet til London ikke vil ta av som planlagt.

Ny avgang blir 4. juli 18.45 fra Oslo Lufthavn, med ankomst 20.05 på Gatwick, London.

Det er bare en ting som skurrer:

Returbilletten fra London viser avgang klokken 19.45 – samme dag som de ankommer.

Flyet tilbake til Norge tar altså av 20 minutter før flyet de skulle ankommet London med lander.

– Hvordan er det mulig?, tenker jeg. Det går jo ikke an. Dersom det er et menneske som har gjort dette burde de bytte jobb, ler Jan-Kåre.

OMBOOKET: 35 minutter senere får Jan-Kåre beskjed om at han har fått nye flytider – og flydatoer.

Jan-Kåre rekker nå ikke å se datteren sin før hun skal føde. Det synes han er leit:

– Jeg har full forståelse for at det kan bli kanselleringer. Men dette er en smått utrolig ombooking, sier han.

Er du usikker på om flyet ditt tar av i tide? Følg flytrafikken i Norge og verden live her!

Jan-Kåre forsøkte å ringe Norwegian kundeservice lørdag morgen. Da fikk han beskjed om at han var nummer tre i køen, men at ventetiden var på 1 time og 55 minutter.

Han gikk derfor istedenfor inn på nettet og ba om refusjon av billettene:

– Det er j*vlig surt. Første del av ferien vår er jo ødelagt.

FLY-FRUSTRASJON: Jan-Kåre mener situasjonen er både til å le og bli fortvilet av.

Den siste måneden har vært preget av stor frustrasjon og mye usikkerhet hos reiseklare nordmenn. Kanselleringer, ombookinger og lange køer har blitt den nye normalen. Du kan lese hvorfor her.

Jan-Kåre mener denne noe latterlige ombookingen er et godt eksempel på hva kaoset kan føre til:

– Det er jo helt håpløst. Den eneste informasjonen man får er en tekstmelding eller en mail. Jeg hadde jo i det minste håpet på at vi kunne få et nytt fly samme dag.

Glipp i systemet

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Silje Glorvigen bekrefter til VG at de måtte kansellere denne flygingen på grunn av en teknisk feil på flyet.

– Her har det dessverre skjedd en glipp i systemet vårt, og vi beklager dette. Vi forstår at dette er en frustrerende situasjon, men vi gjør alt vi kan for å finne best mulig alternativ for berørte passasjerer i slike tilfeller, sier hun.

Hun sier videre at ved kanselleringer gir Norwegian beskjed om endringen så snart de blir oppmerksomme på den. Passasjerer kan enten velge å bli booket om eller få refusjon dersom avgangstiden ikke passer.

– Dersom passasjerene velger å bli booket om til en ny avgang, forsøker systemet vårt å velge en avgang så nært den opprinnelige som mulig der det er ledige seter. Men sommer er høysesong for oss, så mange av våre avganger kan være fulle, forklarer Glorvigen.

I LUFTEN: Dette kunne vært Jan-Kåre og Romeo sitt fly på vei til London. Slik ble det ikke.

Skeptisk til Norwegian

Jan-Kåre og Romeo kom seg aldri til London, da de skulle dra videre til Spania 5. juli.

– Jeg synes det er trist at disse store selskapene gjør akkurat som de vil med kundene sine.

Han forteller at han stoler mindre på flyselskapet etter denne hendelsen:

– Man blir jo skeptisk til Norwegian når de holder på sånn.

For å sikre at de kom seg av gårde til Barcelona booket Jan-Kåre to sett med refunderbare billetter – både fra SAS og fra Norwegian.

– Vi får bare se hva som skjer. Kommer vi oss både frem og tilbake uten problemer? Det blir spennende, avslutter han.

Det er stor usikkerhet rundt SAS-avganger fremover. Over 900 av selskapets piloter gikk mandag ut i streik - og det får stor konsekvenser. Ifølge en gjennomgang VG har gjort, vil trolig 585 av 963 SAS-avganger til og fra Norge bli innstilt innen fredag.

SAS melder tirsdag at de søker konkursbeskyttelse i et forsøk på å redde selskapet.

PSST! Er du redd for at ferien står i fare? Du har tre muligheter.