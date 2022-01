HELSEPOLITIKER: Tove Elise Madland (Ap) i helsekomiteen på Stortinget håper man kan tillate alkoholservering på restauranter.

Ap-stortingspolitiker vil tillate skjenking på restauranter

Tove Elise Madland (Ap) forteller at hun har problemer med å forklare hvorfor restaurantene ikke kan servere alkohol til middagsgjester. Derfor ber hun nå om å åpne for differensiert skjenking.

Av Martin Lægland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den nasjonale skjenkestoppen har vakt reaksjoner – deriblant internt Arbeiderpartiet.

– Jeg har forståelse for frustrasjonen og reaksjonene som kommer. Ansatte i uteliv- og restaurantbransjen har også regninger som skal betales, sier Tove Elise Madland (Ap). Hun sitter i helsekomiteen på Stortinget.

– Hvorfor skal man ikke kunne få vin til maten når restaurantene holder åpent?

– Jeg har ikke noe godt svar å gi til det. Det er vanskelig å argumentere mot at man skal kunne gjøre som Gunnar sier, å sitte stille og rolig for seg selv med mat og få alkoholservering.

Hun sikter til Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, som tirsdag uttalte til VG at han ba om oppheving av den generelle skjenkestoppen, og å overlate ansvaret til kommunene.

– Å drikke alkohol til maten under et måltid skaper ingen problemer. Men om de får servere, hva med nattklubbene? Skal de ikke få holde åpent. Uansett hvor man snur seg, så får man nye utfordringer, sier Madland.

– Er det ikke mulig å differensiere – det er vel ingen som har tatt til orde for full åpning av nattklubber?

– Ja, jo, det er vel mulig? Jeg håper det er mulig å tillate alkoholservering ved matservering. Vi må sette oss ned med partene og finne en løsning gjennom dialog. Jeg er sikker på at departementet jobber på spreng for å finne ordninger for dette, uten at jeg kan bekrefte noe.

Aps stortingsgruppe skal samles onsdag ettermiddag til et gruppemøte - hvor den omstridte skjenkestoppen er på dagsorden - i tillegg til strøm og corona.

Cecilie Myrseth forsvarer skjenkestoppen.

Aps fraksjonsleder: – Lytter til helsemyndighetene

Cecilie Myrseth leder Aps helsefraksjon. Hun forsvarer nasjonal skjenkestopp.

– Jeg har forståelsene for reaksjonene som kommer, både i Ap men også i bransjen som er hardt rammet. Dette er ikke et tiltak noen ønsker å innføre, men vi har lyttet til faglige råd, forklarer Myrseth.

Hun er ikke like positiv til en løsning hvor bare restauranter får mulighet til å servere skjenk som sin partifelle Madland.

– Det er vanskelig å skille mellom vanlig restauranter og barer. Og meteren blir kortere jo mer man drikker. Dette handler ikke om manglende tiltro til bransjene, men om at tiltaket er sterkt anbefalt av helsemyndighetene, sier Myrseth.

Hun understreker at nye faglige råd snart legges fram.

– Samtidig må vi huske at smitten øker i rekordfart. Jeg hører også hva Sykepleierforbundet sier i dag. Og jeg hører på Nakstad, som vi har lyttet til gjennom hele pandemien, som sier at dette er et tiltak vi trenger nå for å begrense sammenkomst av folk, sier Myrseth.

Lisa Marie Ness Klungland er en av Sps to politikere i helsekomiteen på Stortinget. Her sammen med Senterparti-boss og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-politiker: Man går ut for å få nærhet

Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland sitter også i helsekomiteen på Stortinget. Hun forsvarer nasjonal skjenkestopp.

– De faglige rådene har gjennom hele pandemien vært at avstand hindrer smitte. Når man går ut for å spise middag, eller ta seg et glass eller flere, så er det for å skape nærhet.

Senterparti-politikeren sier at hun har forståelse for frustrasjon i bransjen, men at helsevesenet må få forrang.

– Alle kjenner noen som har fått utsatte operasjoner eller utsatt møte med helsevesenet på runn av pandemien. Derfor må vi nå få ned antall innleggelser. Og om helsemyndighetene mener skjenkestopp funger, så stiller jeg meg bak det.

Hun viser også til forrige gang det var krav om matserving for å få servert alkohol.

– Solberg forsøkte seg med matserveringskrav, og da endte det at man fikk ei pølse i brød i baren. Så det er utfordring med differansering, slår hun fast.