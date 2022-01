STILLER KRAV: Trude Nilsen er direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Næringsforeninger krever åpning: − Må ta tyren ved hornene

31 næringsforeninger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør godtar ikke ytterligere nedstenginger og krever at regjeringen innfører coronapass «allerede i dag».

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

I en uttalelse til statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre oppfordrer foreningene til en offensiv strategi og nye løsninger.

– Vi er kommet til et sted i pandemihåndteringen der vi må ta tyren ved hornene og sette inn tiltak der de har størst effekt, sier direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen Trude Nilsen til VG.

Næringsforeningene som er interesseorganisasjoner for næringslivet lokalt og regionalt, mener at nedstengning ikke kan fortsette «i det uendelige».

– Over 90 prosent har fått første vaksinedose. Vi må åpne opp, slik at vi kan leve mest mulig normalt og få tilbake alle dem som er permittert og står utenfor arbeidslivet, sier Nilsen.

Næringsforeningene mener at tiden er overmoden for å innføre coronapass. Men statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag til NRK at sertifikatet ikke kommer denne uken.

– Det er uheldig. Ved å ta i bruk coronapass kan fullvaksinerte leve mer normalt og ansatte i mange bransjer kan komme tilbake på jobb, sier Trude Nilsen.

CORONAPASS: Et coronasertifikat dokumenterer om du er fullvaksinert, har vært covid-syk eller har testet negativt.

Krever lokal håndtering

Næringsforeningene krever også at regjeringen åpner for mer lokal smittehåndtering.

– Vi må ha tillit til at kommunene har den kunnskap og erfaring som kreves for å ta beslutninger tilpasset den lokale smittesituasjonen, heter det i uttalelsen.

De mener smitteverntiltak må settes inn lokalt og regionalt, der det trengs, fremfor at tiltakene skal være nasjonale og gjelde for hele landet.

– Her i Nord-Norge har universitetssykehuset gått til grønt i dag, som tyder på at situasjonen ikke er presset og skulle tilsi at vi kunne leve normalt i regionen, sier Nilsen.

Næringsforeningene mener at kommunene må gis ansvar for å håndtere økonomisk kompensasjon til bedrifter som blir negativt berørt av pandemien.

– Vi krever mer penger til bedrifter som rammes av smitteverntiltakene. Vi mener også at kommunene er best til å håndtere kompensasjonsordninger og lønnstilskudd, for de kjenner det lokale næringslivet, sier Nilsen.

Vil styrke helsevesenet

Foreningene oppfordrer også til en styrking av kapasiteten i helsevesenet.

– Hvis helsevesenet er den store proppen for å ta tilbake hverdagen, må vi sette inn tiltak der. Om det betyr mer penger til utstyr og sengeplasser eller høyere lønn for at helsepersonell skal bli i yrket, har jeg ikke faglig bakgrunn for å mene noe om, sier Nilsen.

Næringsforeningene viser til at helseminister Ingvild Kjerkol har lovet at hun i april vil presentere en strategi for hvordan vi skal leve med coronaviruset.

– Våre medlemsbedrifter har ikke tre måneder å miste, heter det i oppropet.