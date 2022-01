NY RUNDE: Regjeringen gjør nå en vurdering av hvilke tiltak Norge skal ha etter 14. januar. i et beredskapsmøte denne uken, beskriver Helsedirektør Bjørn Guldvog utfordringer i kommunene.

Helsedirektoratet: Halvparten av norske kommuner har betydelige utfordringer med helsepersonell

I et beredskapsmøte på onsdag påpekte Helsedirektør Bjørn Guldvog at Norge må ha «tilstrekkelige nasjonale tiltak» til å flate ut en forestående smittebølge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i et møtereferat VG har fått innsyn i.

I møtet 5. januar, med blant annet FHI, statsforvalterne og de regionale helseforetakene, orienterte Helsedirektør Bjørn Guldvog om Norge var klare til å håndtere en ny og større bølge.

Og fordi regjeringen har begrunnet de strenge norske tiltakene med press på helsetjenesten, kan beskrivelsen av situasjonen i helsevesenet nå, bli avgjørende for hvilke tiltak de lander på fremover.

Byrådsleder Raymond Johansen mener for eksempel at kommunene selv bør får bestemme tiltaksnivået etter 14. januar.

Dette sa helsedirektøren om situasjonen

I referatet står det at helsedirektør Guldvog trakk frem personellmangel i kommunene – og at rundt halvparten kommunene har «betydelige utfordringer».

– 172 kommuner rapporterer om utfordrende eller kritisk tilgang på personell og kritisk kompetanse. Dette betyr at cirka 50 prosent av kommunene har betydelige utfordringer med tilgang til helsepersonell, særlig leger og sykepleiere, står det i referatet.

– Kommunene opplever det krevende å opprettholde kapasiteter hos fastleger, i legevakt, i hjemmetjenester og i institusjoner. Personellmangelen gjelder også oppgaver som vaksinasjon, testing og smittesporing, står det videre at Guldvog sa.

Guldvog mente at «helsetjenestene er særlig presset i byområdene med høy smitte – som i Oslo og Viken». Han trakk ifølge referatet frem at kommuner mobiliserer med frivillige organisasjon, næringsliv og så videre for å skaffe nok folk – og samarbeider med nabokommuner.

– Kommunene har, tross dette, begrenset personellkapasitet, og det er derfor viktig å ha tilstrekkelige nasjonale tiltak til å flate ut forestående smittebølge, står det i referatet at Guldvog sa.

Han trakk frem at Norge er i starten av en omikron-smittebølge. I møtet trakk også FHI frem at de forventer en betydelig økning i smitten de nærmeste ukene.

Se assisterende helsedirektør Espen Nakstad svare om hvorfor det er personellmangel:

Forsinket i vaksineringen

Hvordan det går med vaksineringen, kan også bli avgjørende for videre tiltak.

I møtet holdt fagdirektør Frode Forland en presentasjon hvor han trekker frem at Norge er forsinket for å nå vaksinemålet.

– Målet før jul var at alle over 45 år har fått oppfriskningsdose innen uke 2 i 2022, påpeker Forland i presentasjonen.

Men det ble ikke satt like mange doser i julen som planlagt.

– Cirka 720.000 doser ble sendt ut for bruk i kommunene i uke 51 og 52; cirka 420.000 doser ble ikke satt, skriver han.

– Det er en forutsetning for å nå målet at forsinkelsen fra uke 51 og 52 hentes inn i uke 1 og 2, skriver Forland i presentasjonen.

Ifølge møtereferatet meldte statsforvalterne at de fleste kommuner har kapasitet til å sette vaksiner, men at det mangler armer å sette dem i.

– Dette skyldes blant annet at mange ikke har hatt langt nok tidsperiode siden dose to, men også at mange uteblir fra vaksinasjonstimer og at en del er skeptisk til en dose tre, heter det i referatet.

Regjeringens mål er å sette 400.000 doser i uken. Her kan du sjekke hvordan det har gått så langt:

Om situasjonen i sykehusene

De regionale helseforetakene redegjorde også om sin kapasitet ifølge møtereferatet.

Helse Sør-Øst meldte ifølge møtereferatet om en «belastning på intensiv på 108 prosent» og at «bemanningsutfordringer gir betydelig reduksjon i antall operasjoner, og det planlegges for redusert antall operasjoner

både i uke 1 og 2».

Helse Vest meldte ifølge referatet om en krevende jul med et høyt antall innlagte pasienter, hvorav mange ligger lenge.

Helse Nord rapporterte ifølge referatet at de jobber med å «ta opp den elektive kapasiteten som har vært redusert» og at hovedutfordringen er personell».

Helse Midt meldte at omikron utgjør 84 prosent av smitten «og at de har utfordringer knyttet til et høyt sykefravær», heter det i referatet.

Byrådsleder Raymond Johansen gikk torsdag hardt ut og krevde svar om hvor presset sykehusene egentlig er. Her kan du lese hva helseministeren svarte.