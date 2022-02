BLE DØMT: Da saken om knivstikkingen ble behandlet av Oslo tingrett i 2020, erkjente mannen i 20-årene de faktiske forhold.

Ny Tolga-pågrepet tidligere dømt for knivstikking

Mannen som fredag ble varetektsfengslet for medvirkning til Tolga-bortføringen er tidligere straffedømt. I 2020 ble han dømt til fem måneders fengsel for å ha knivstukket en annen i beinet.

Av Vilde Elgaaen

Det var en høstkveld i 2019 at mannen i 20-årene som nå er siktet for blant annet medvirkning til bortføringen på Tolga stakk en mann med kniv på Oslos østkant.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at mannen i 20-årene stakk en annen i beinet tre ganger før han forsvant fra stedet.

Retten har i dommen skrevet at de to hadde vært i en konflikt om gjeld i dagene før hendelsen.

I en meldingsutveksling gjengitt av retten skrev mannen i 20-årene blant annet dette til offeret dagen før knivstikkingen i 2019:

«Skal jg sove i gata

Tror du jg fucker med dere

Fuck uff

Jeg har 9milimeter

Kom møt mg»

Den aktuelle kvelden skal de ha møttes i Oslo med hvert sitt sett venner. I dommen skriver retten at det endte med at de to havnet i et slagsmål.

Underveis skal de to havnet på bakken og begynt å bryte. Mannen som ble knivstukket havnet til slutt oppå mannen i 20-årene, og retten skriver i dommen at han fikk panikk, men klarte å komme seg løs.

Det var da han trakk frem kniven han hadde i lommen og stakk mannen i beinet tre ganger, ifølge dommen.

Mannen i 20-årene erkjente de faktiske forhold og ble dømt til fem måneders fengsel for kroppskrenkelse. I dommen kommer det frem at han ikke var straffedømt eller bøtelagt for vold før dette.

Mannen i 20-årene var en av to som onsdag ble pågrepet i Oslo i forbindelse med bortføringen på Tolga natt til 2. januar i år.

Fredag ble han varetektsfengslet i fire uker av Østre Innlandet tingrett.

– Han nekter straffskyld, og vil ikke forklare seg uten innsyn i sakens dokumenter, sier mannens forsvarer Petter Bonde ved Matrix Advokatfirma.

De har ikke tatt stilling til hvorvidt de skal anke varetektsfengslingen.

VG fikk torsdag opplyst av politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland at mannen er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, grov narkotikaovertredelse og en våpenovertredelse.

Mannen i 20-årene var en av to som ble pågrepet i Oslo onsdag.

Den andre mannen i 20-årene, som også er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, ble løslatt fredag morgen etter å ha vært i avhør.

Det opplyser hans advokat Ola Sønju Bårnes ved Advokatfirmaet Hasle til VG.

– Han er veldig lettet for at han slapp varetekt. Det var et sjokk for ham å bli pågrepet, men nå er han lettet. Han erkjenner ikke straffskyld, og er klar på at han ikke har noe med dette å gjøre, sier advokaten.

Det var natt til 2. januar i år at en 20 år gammel mann ble bortført fra familiens hjem i Tolga i Østerdalen. Det ble avfyrt skudd i boligen hvor mannen og hans foreldre oppholdt seg, og 20-åringen ble truffet av ett før han ble tatt med.

Torsdag sa Ekeland at det var for tidlig å si noe om siktelsen for en våpenovertredelse er knyttet til skudd avfyrt den aktuelle kvelden.

Politiet har varslet at de ikke er tilgjengelige for en kommentar før fredag ettermiddag.