Tidligere klimaministre ut mot Støres «grønne milliard»

Venstres tidligere klima – og miljøministere spør hvorfor statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var stille om både midler til kollektivtransport og sitt varslede kutt i forurensingsavgiften da han lanserte sin «grønne milliard».

Fredag kom den hittil største lekkasjen fra Støre-budsjettet:

Da ble det kjent at statsministeren har dratt på seg spanderbuksene og legger en ekstra klimamilliard på statsbudsjettet.

Selv omtalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) summen for «en grønn milliard». Han mener den vil få fart på utviklingen av fornybar kraft, nullutslippskjøretøy og kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind.

– Uten disse satsingene klarer vi ikke å nå målet om 55 prosents utslippskutt innen 2030, sa Støre.

Han avslørte blant annet at regjeringen vil øke bevilgningene til ENOVA med 300 millioner kroner og til fornybar energi med over 400 millioner over bistandsbudsjettet. I tillegg kommer flere andre tiltak – se faktaboks:

Dette er Støres «grønne milliard» Støre-regjeringen øker klimabevilgningene på en rekke felter.

Til sammen bevilger de mer 1,103 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen gjorde på dette:

Økt deltagelse i InvestEU (70 millioner kroner)

Grønne lån (100 millioner kroner)

Forbedring i klimaregnskapet, karbonlager i jord (10 millioner kroner)

Skog og klima, økt opptak av CO₂ (10 millioner kroner)

Tilleggsavtale ENOVA, herunder 100 millioner kroner til hurtigladere (300 millioner kroner)

Restaurering av myr (20 millioner kroner)

Arbeid med vindkraft til havs (10 millioner kroner)

Utredningsarbeid hydrogen (8 millioner kroner)

Næringsfremme (10 millioner kroner)

Fornybar energi (420 millioner kroner), som utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) annonserte på COP26.

Det grønne klimafondet (80 millioner kroner)

Mobiliserende og bærekraftig næringsutvikling gjennom regionale utviklingsmidler, ikke til enkeltbedrifter (100 millioner kroner) Kilde: Statsministerens kontor Vis mer

Venstres to tidligere klima- og miljøministere har imidlertid ikke latt seg imponere av statsministerens grønne pengesum.

De mener at det de har sett så langt, ikke leverer på de avgjørende, kortsiktige klimakuttene.

– Hovedutfordringen er at vi må kutte raskt. Og vi har dårlig tid. Jeg ser lite i denne milliarden som vil bidra til det, sier den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn.

SER IKKE GRØNT: Sveinung Rotevatn (V) mener den «grønne milliarden» ikke er grønn nok.

Han får støtte av sin forgjenger Ola Elvestuen (V), som frem til 2020 var klimaminister i Solberg-regjeringen.

– Det er lite av dette som gir effekt med en gang, sier Elvestuen, som mener Støre har utelatt helt vesentlige klimatiltak:

– Jeg er opptatt av det Støre ikke sier noe om: Opprettholder de miljøavgiftene? Kommer det penger for å redde kollektivtilbudet?

– Dette svarer han ikke på, tilføyer han.

Etterlyser penger til varslet kollektivkrise

De to eksministerne etterlyser først og fremst en krisepakke for å redde kollektivtransporttilbudet:

– Vi står i en akutt situasjon som er viktig å løse – og det gjelder særlig situasjonen for kollektivtrafikken. I løpet av coronapandemien har folk begynt å kjøre mer bil, og kollektivtilbudet står nå i fare for bli enda dårligere.

Rotevatn mener budsjettlekkasjen avslører at regjeringen gir med én hånd og tar med den andre når det kommer til viktige klimaposter. Han eksemplifiserer:

– De subsidierer et par ladestasjoner, samtidig som de gjør det dyrere og vanskeligere å være elbileier, sier han.

Kritiserer «grønt» bistandstiltak

Venstre-nestlederen trekker også frem spørsmålet om hva som skjer med CO₂-avgiften som ubesvart.

Både Sp og Ap har varslet en reduksjon i drivstoffavgiftene og slått fast at CO₂-avgiften skal være «sosialt rettferdig», og at geografiske hensyn skal ivaretas.

– Regjeringen har også sagt at de vil gjøre det billigere å forurense, men det nevner de ikke noe om det i denne saken. Det bør man følge nøye med på mandag, sier Rotevatn.

Han mener dessuten det er et feilgrep å sette av over 400 millioner kroner på fornybar energi i andre land under bistandsposten – uten å kutte tilstrekkelig med utslipp i Norge.

– Min store bekymring er at den rødgrønne regjeringen vil gjøre det billig å forurense – og da hjelper det ikke å bruke penger på bistandsbudsjettet til å investere i utslippskutt andre steder.

MDG: Én milliard ikke nok

Heller ikke Miljøpartiet de grønne (MDG) har latt seg overbevise av Støres klimasatsing.

Stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) kaller milliarden for en «forsiktig start», og er bekymret for om skogvern og andre naturhensyn forsvinner i budsjettet.

– 1.1 milliard er et lite beløp når regjeringen skal bruke 17.4 milliarder på å bygge en motorvei under en eksisterende motorvei på E18 ved Lysaker, sier Haug.

MER PENGER: Kristoffer Robin Haug (MDG) synes mer penger burde vært bevilget til kraftige klimatiltak.

Mindretallsregjeringen til Støre trenger støtte i Stortinget for å få flertall for budsjettet, og har sagt at de i første omgangen vil forhandle med SV. Derfor må MDG sette sin lit til at Sosialistisk Venstreparti (SV) stiller krav til en offensiv klimapolitikk når partiene skal stemme over budsjettet.

– Vårt råd til SV er at de bør søke et bredt samarbeid med alle partier som ønsker seg en mye mer offensiv klima- og naturpolitikk, sier Haug.

Han trekker frem tre ting han mener SV bør kreve for å støtte budsjettet:

1. Stans i tildeling av nye olje- og gassfelt, flytt subsidier fra olje til grønn næring

2. Satsing på kollektivtransport, ikke kutt

3. En jevn opptrapping av C02-avgiften