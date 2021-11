forrige

FHI: 700.000 eldre venter fortsatt på boosterdose

Vaksinebeskyttelsen hos de eldre er svekket og det er rekordsmitte i landet. Seks uker etter beslutningen har flertallet av de eldste har ennå ikke fått boosterdosen.

Foreløpig har 250.000 av de over 65 år fått boosterdose. I gruppen som er aktuell, altså minst fem måneder etter andre dose, er det rundt 939.000 personer.

– Vi skulle ønske at det var mer, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til VG.

Avgjørelsen om at de over 65 skulle få booster, ble tatt 5. oktober. 6 uker senere venter altså de fleste fortsatt. Årsaken er todelt: FHI ga nylig kommunene kontrabeskjed om å prioritere coronavaksinen fremfor influensa.

Nå er det kommunenes kapasitet som hindrer tempoet i boostervaksineringen av de eldre nå. Vaksiner har Norge i massevis.

Situasjonen blant de eldste er mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, skriver FHI i sin siste ukesrapport. Det er fordi det er rekordhøy smitte nå, samtidig som vaksineeffekten hos de eldste er dårligere nå enn da de fikk den i tidlig vinter.

– Vil at det skal gå fortere

– I brevet deres til kommunene, skriver dere at eldre bør ha fått tilbud innen jul. Men nå som situasjonen er som den er, sykehusene slår alarm, burde ikke dere si at alle over 65 må få dette innen for eksempel to uker?

– Dette er kommuner som også har mye annet de skal gjøre, blant annet testing og smitteoppsporing.

Stuwitz Berg legger til at instituttets myndighet opp mot kommunene er begrenset til rådgivning. Det er helsedepartementet som har ansvaret for kommunenes oppgaver.

– Men dere kan be kommunene prioritere annerledes, slik dere gjorde i høst?

– Vi har prøvd å si det. Vi vil at det skal gå fortere: Dosene er der og kommunene må planlegge godt og se på dette som et av de viktigste oppgavene fremover.

Disse har fått booster 85 år og eldre: 53 prosent 75–84 år: 45 prosent 65–74 år: 9 prosent Grunnen til at totaltallet blir 25 prosent, er fordi det er langt flere folk i gruppen 65–74 år enn de andre. Kilde: FHI Vis mer

Disse tiltakene har FHI gjort for å få opp dampen på boostervaksineringen:

Nå kan boosterdosen settes etter fem, i stedet for seks måneder for de over 65. Det gjør at mange flere eldre kan få tilbud.

Kommunene står fritt til å kalle inn alle over 65, og ikke måtte starte med de eldste og jobbe seg nedover i alderslistene. I tillegg kan de tilby drop-in.

I grafikken ser du antall innlagte covidpasienter. Rundt 60 prosent er fullvaksinerte eldre med underliggende sykdommer, der snittalderen er på 77 år. Resten er for det meste uvaksinerte personer.

Stuwitz Berg legger til at halvparten av de over 85 har fått vaksinen, noe han mener ikke er så verst:

– Så det står ikke så dårlig til, men vi skulle sett at det var enda høyere. Vi ser selvfølgelig at det ville vært en fordel at flere var beskyttet med boosterdose. Men det har tatt tid å se den utviklingen, og en kunnskap som i stor grad har kommet den senere tiden.

– Israel har sagt lenge at eldre mister immunitet og havner på sykehus?

– Det har vi visst, men spørsmålet har vært timingen – når det er riktig å gi dosen. Det er heller ikke alt som er direkte overførbart med Israel, vi har litt ulik vaksinasjonsregime og annen populasjon.